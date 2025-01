Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (3/1)

A QUALIDADE DAS PERGUNTAS

Data estelar: Lua quarto crescente em Áries.

Se a realidade existe independentemente de nossa percepção, ou se é a nossa percepção que tece a complexa trama da realidade, eis um dilema que ainda vai demorar muitas centenas de anos para nossa humanidade desvendar, porque para se adentrar nos mistérios vamos ter de, em primeiro lugar, nos desapegar da ideologia materialista que permeia toda a cultura, já que é ela a grande promotora da ignorância.

Até hoje, (des)graças a essa ideologia não conseguimos responder se veio primeiro o ovo ou a galinha, sendo que a resposta está magistralmente registrada num dos mais de cem mil versos do Mahabharata, que não vou reproduzir aqui, porque na verdade o que importa mesmo não são as respostas, senão a qualidade das perguntas que fizermos, porque se as perguntas forem fajutas, teremos só respostas fajutas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A liberdade não é absoluta nesta parte do caminho, mas isso não significa que você só tenha obstruções para administrar. É importante olhar através das limitações, focando sua mente no que anseia experimentar.















TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As palavras mobilizam emoções que nem sempre são previstas, e por isso quando as palavras são ditas é muito tarde para as recolher, ou fingir que não foi dito o que foi dito. Porém, há palavras que apaziguam também.







GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que é seu precisa ser cuidado, porque as pessoas demarcam territórios e, inclusive, cobiçam os alheios também. Cuide direito do que você considerar sua propriedade, se lembrando de que pessoas não são propriedades.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pode não estar acontecendo nada demais nem de menos, mas há momentos em que a alma se irrita com detalhes, os quais, inclusive, passam despercebidos para as outras pessoas, mas que para você são impressionantes.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se todos tivéssemos consciência plena, não faríamos nenhuma trapalhada, porém, uma boa parte do tempo somos inconscientes de nossas atitudes e do que navega nas entrelinhas do que falamos, e marcamos um gol contra.







VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A segurança contrasta com a necessidade de se aventurar, e na medida em que você quer se aventurar, a segurança volta a pisar firme e parecer mais importante do que a excitação da aventura. É uma gangorra de sentimentos.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A vontade de tudo dar certo é legítima, mas nada pode dar certo com precipitação, é preciso dar tempo ao tempo, ainda que sua alma não tenha o mínimo de paciência para isso. Há assuntos que não estão sob seu domínio.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A inveja, infelizmente, nunca é saudável, porém, a alma a experimenta de todo jeito, porque não é um sentimento que possa ser dominado ou posto em marcha intencionalmente, apenas acontece, e ponto final.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez sem querer, ou talvez intencionalmente, fato é que você toca em nervos expostos que seria melhor deixar quietos, porque provocam reações muito intensas e passionais. Administre isso com sabedoria.









CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há momentos em que mesmo você não se expressando nem sequer através de algum gesto, ainda assim alguém se irrita com sua presença. Melhor não levar isso a sério, porque não se trata de você, mas dessa pessoa.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O estímulo que você recebe das pessoas é benéfico, desde que não signifique que você tenha de assumir tarefas que não são suas. Cuide para que os bons sentimentos não ofusquem seu raciocínio, as pessoas são espertas.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Modere as palavras, porque ainda que você tenha toda a razão do seu lado, esclarecer pessoas que não pediram para ser esclarecidas é um movimento que tem tudo para dar errado. Melhor não tomar esse tipo de iniciativa.