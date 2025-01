"Sabia que minha filha ia ganhar", diz Fernanda Montenegro sobre Globo de Ouro

Fernanda Montenegro homenageou a filha, a atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz por Ainda estou aqui, durante uma entrevista ao GloboNews, na tarde desta segunda-feira (6/1).

"Eu sabia que ela ia ganhar. Porque esse mistério não sei, mas eu sabia que minha filha ia ganhar esse prêmio", disse. "Bravo, minha filha, bravo", completou.

Mãe e filha foram as únicas brasileiras indicadas na categoria em toda a história da premiação. No entanto, Fernanda Torres foi a única a ser premiada. "Um fato difícil de se alcançar. Eu sei na pele. Como artistas criadores, somos representantes de uma cultura altamente referencial, mas abaixo da linha do Equador", explicou.

"De vez em quando nós conseguimos atravessar essa linha e temos o reconhecimento internacional do nosso talento amplo e irrestrito", disse Montenegro. A atriz também agradeceu por ter tido a oportunidade de apreciar a vitória da filha. "Estou muito feliz de ter vivido para isso até agora".

Prêmio histórico

Fernanda Torres é a primeira atriz brasileira a ser premiada no Globo de Ouro. O prêmio histórico, fruto da atuação no filme Ainda estou aqui, de Walter Salles, direcionou os olhares do cinema mundial para a arte brasileira.

Na noite deste domingo (5/1), Fernanda desbancou grandes nomes de Hollywood, como: Angelina Jolie, Tilda Swinton, Kate Winslet, Pâmela Anderson e Nicole Kidman, que concorriam com ela. O feito abre espaço para que a atriz volte a repetir a dose, dessa vez no Oscar.

A categoria de melhor atriz está deverá ser disputada com fortes nomes que lutam por uma indicação formal em uma das cinco vagas: Cynthia Erivo (Wicked), Angelina Jolie (Maria), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A substância), Nicole Kidman (Babygirl) e Marianne Jean Baptiste (Hard truths).

A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro aumenta a campanha da brasileira, já que mais pessoas irão assistir ao filme. Ainda estou aqui também está entre os cotados para concorrer. O longa está na lista dos 15 filmes que avançaram para a próxima ronda de votação na categoria filme internacional do Oscar.