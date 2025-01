"Casseta e planeta" dá uma de "Simpsons" e prevê premiação no Globo de Ouro

Fernanda Torres em esquete do 'Casseta e planeta' e, anos depois, premiada no Globo de Ouro - (crédito: Reprodução / TV Globo / AFP)

Seria o humorístico Casseta e planeta os novos Simpsons? A teoria de que o programa da TV Globo exibido entre 1992 e 2010 seria capaz de prever o futuro viralizou nas redes sociais após uma esquete da atração em que Fernanda Torres aparece como ganhadora do Globo de Ouro ter sido resgatada nessa segunda-feira (6/1). A atriz levou a estatueta de Melhor Atriz de Drama neste início de semana.

Na cena do humorístico, que foi ao ar em 1999, na cerimônia do Oscar naquele ano, em que Fernanda Montenegro concorria à estatueta de melhor atriz e o longa Central do Brasil era um dos indicados na categoria de melhor filme estrangeiro. Fernanda Torres apareceu no humorístico interpretando a própria mãe.

Ela aparece sendo cercada pelos personagens do programa e saindo correndo. "Calma, dona Fernanda, só porque a senhora ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Dramática, não precisa fazer esse drama todo", diz um dos atores. No entanto, a Grande Dama do Teatro não levou a estatueta: somente o filme Central do Brasil foi premiado naquele Globo de Ouro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Fernanda faz piadas, dizendo que vendeu os ingressos para a cerimônia do Oscar para bancar a produção de novos filmes nacionais A esquete termina com os humoristas pedindo para que a falsa Fernanda Montenegro tire fotos da “sharon da Sharon Stone” e leve lembranças brasileiras para Brad Pitt.

Em outro momento da cobertura do humorístico, o programa brinca com a derrota de Fernanda Montenegro para Gwyneth Paltrow, comparando a situação com a derrota da seleção brasileira para a França, na Copa do Mundo de 1998.

Na ocasião, Fernanda Torres voltou a interpretar a mãe, dessa vez ficando dopada após reclamar de dores. Mesmo assim, ela foi convocada por Zagallo (1931-2024) a entrar em campo.

Fernanda Torres ainda não é certeza no Oscar de 2025, já que as indicações serão anunciadas no próximo dia 17. A expectativa é que, com a vitória do Globo de Ouro, ela concorra a Melhor Atriz por sua performance em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. O longa é um dos pré-indicados na categoria Melhor Filme Estrangeiro.