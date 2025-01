Globo de Ouro: conheça Eunice Paiva, a personagem de Fernanda Torres

Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama pela atuação em Ainda estou aqui. No longa, a atriz interpreta Eunice Paiva, um dos símbolos da luta contra a ditadura militar. Ela foi uma das pessoas mais ativas na luta pela busca de desaparecidos políticos durante o regime militar.

Ao Canal Brasil, Fernanda afirmou que "Eunice e o Brasil são sinônimos". Disse ainda que ela “é uma mulher que o Brasil tinha que conhecer, porque ela é quase uma tradução do Brasil”. Em seu discurso após ganhar a estatueta, a atriz reforçou que "com tantos problemas no mundo de hoje, tanto medo, esse é um filme que nos ajuda a sobreviver em tempos tão desafiadores quanto esses".

Leia também: Reação de Selton Mello ao Globo de Ouro de Fernanda Torres vira meme

Ela era casada com o deputado Rubens Paiva. O casal teve cinco filhos, entre eles o escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda estou aqui, que embasou o filme. Na obra, o escritor conta a história da mãe e as dificuldades que ela enfrentou para manter a família após o desaparecimento do marido.

O político foi assassinado em 1971, pela ditadura militar. No entanto, a morte do deputado só foi oficializada em 1996, ano em que a família obteve um atestado de óbito. À época, Eunice e a filha Eliana, que tinha 15 anos, também foram presas.

Capa do Correio Braziliense desta segunda-feira, 6 de janeiro de 2024 (foto: CB)

Conforme a biografia de Eunice, hospedada no site Memorias da ditadura, Eunice permaneceu presa por 12 dias, quando a filha foi solta 24 horas depois. De acordo com a biografia, "após ser solta, dedicou-se em encontrar a resposta sobre o paradeiro de Rubens".

Leia também: Fernanda Torres também fez história em 1986 com a Palma de Ouro

Eunice ingressou na faculdade de direito em 1973 e tornou-se uma advogada renomada. "Eunice combateu a política indigenista do regime até o fim da ditadura, e tornou-se uma das poucas especialistas em direito indígena do país", afirma a biografia. Ela morreu em 2018.