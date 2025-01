'The last of us': teaser revela a data de estreia da 2ª temporada

Foi divulgada a data da segunda temporada da série The last of us nesta terça-feira (7/1). Conforme informado pela Max, plataforma onde a produção é transmitida, a continuação da série saíra em abril. No entanto, o dia exato ainda não foi definido.

O anúncio disponível nas redes sociais também liberou algumas imagens inéditas. Confira abaixo:

A segunda temporada será ambientada cinco anos após os eventos da primeira. Os episódios acompanharão Ellie, interpretada por Bella Ramsey, e Abby, por Kaitlyn Dever. Abby é uma soldada envolvida em um conflito entre uma milícia e um culto, em um cenário pós-apocalíptico nos Estados Unidos.

Pedro Pascal estará de volta no papel de Joel. O elenco também contará com Young Mazino (Treta), Catherine O’Hara (Os fantasmas ainda se divertem: Beetlejuice Beetlejuice) e Isabela Merced (Dora, a aventureira).