Fernanda Torres é convidada para participar do programa de Jimmy Kimmel

Fernanda Torres foi convidada para participar do programa Jimmy Kimmel Live!, um dos maiores talk shows dos Estados Unidos. A atriz brasileira estará no programa ao lado de Timothée Chalamet, um dos grandes nomes do cinema mundial. O show vai ao ar nesta quinta-feira (9/1).

O convite ocorre após a nomeação de Fernanda como melhor atriz no Globo de Ouro, na noite deste domingo (5/1). O prêmio é fruto do grande trabalho da atriz no filme Ainda estou aqui, de Walter Salles.

A brasileira desbancou Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet, Tilda Swinton e Pamela Anderson, que concorriam ao título com ela. O troféu foi entregue pelas mãos de Viola Davis.

Durante o discurso, Fernanda dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro, que esteve no mesmo palco há mais de 20 anos. Torres é, até o momento, a única atriz brasileira a receber a estatueta.

Ela pode, ainda, ser uma das concorrentes ao Oscar. Tanto a atriz quanto o filme Ainda estou aqui estão cotados para concorrer ao prêmio. A lista com os participantes será divulgada em 17 de janeiro.