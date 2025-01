Morre Emilio Echevarría, ator de '007', 'Babel' e 'Amores brutos'

Nesta terça-feira (7/1), a Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou a morte de Emilio Echevarría. O ator mexicano, conhecido por integrar o elenco dos filmes do vencedor do Oscar Alejandro Iñárritu, morreu no sábado (4/1), aos 80 anos, na Cidade do México. A causa da morte não foi divulgada.

Echevarría foi indicado três vezes ao Prêmio Ariel, considerado o Oscar mexicano. O ator participou do elenco de Amores Brutos (2000), de Alejandro Iñárritu — que ganhou o Oscar de Melhor Direção duas vezes —, e de E sua mãe também (2001), de Alfonso Cuarón — que conquistou dois Óscares de Melhor Direção.

O ator também participou do filme Babel (2006), de Alejandro Iñárritu, junto de Brad Pitt e Cate Blanchett. O longa foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. Outra produção que conta com a participação de Echevarría é 007 - Um novo dia para morrer (2002) — estrelado por Pierce Brosnan, Halle Berry, Madonna e Rosamund Pike —, onde interpretou o agente britânico Raoul. Echevarría também foi El Chivo, um morador de rua que se revela um assassino de aluguel, no filme Amores Brutos.

Echevarría nasceu em 3 de julho de 1944, na Cidade do México. Se formou Na Universidade Nacional Autônoma do México, se formou como contador. Anos depois, já com mais de 30 anos, passou a trabalhar na rede Televisa e iniciou a carreira de ator no teatro. Echevarría deixa uma filha, Lourdes Echevarría, também atriz.

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca