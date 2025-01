Livro ‘Ainda estou aqui’ é tema de clube de leitura em Brasília

O clube de leitura da Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB) escolheu seu livro do mês: Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva. O encontro para debate do livro ocorre em 24 de janeiro, às 19h, na sede da biblioteca, localizada nas quadras 506/507 da Asa Sul. Com mediação da pesquisadora da Universidade de Brasília Eduarda Brum, os interessados precisam ter lido o livro até a data do encontro e podem participar presencialmente ou de forma remota, pelo Google Meet ou por live do Youtube.

Lançado em 2015, o livro aborda a história da família do autor durante a ditadura militar brasileira. Ele retrata a luta contra o regime totalitário, o desaparecimento do pai, que foi um político preso pelo regime, e a mãe, Eunice Paiva, que enfrentou não só a perda do marido, mas também o desafio de cuidar da família e lutar por justiça. Mesmo uma década após o lançamento, a obra está em grande destaque por conta da adaptação cinematográfica realizada por Walter Salles e estrelada por Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro, no último domingo, por sua atuação no longa, como Eunice Paiva.

A Biblioteca Demonstrativa tem tradição em clubes de leitura desde sua inauguração, na década de 1970. "É importante aproveitar os holofotes para divulgar a literatura brasileira. É de grande importância debater a temática do livro Ainda estou aqui para que as pessoas não se esqueçam desse período nebuloso da história política do Brasil. Um povo sem memória está fadado a cometer os mesmos erros" diz Marina Mara, Coordenadora Cultural da BDB.

"O Clube de Leitura da BDB busca aproximar a biblioteca do público e especialmente de jovens vindos de escolas públicas que, muitas vezes, entendem a leitura como um luxo longe de suas possibilidades. Quebrar essa mística é um dos objetivos principais da instituição. A Biblioteca oferece ao público shows musicais, saraus, sessões de cinema com a presença dos diretores, peças de teatro, entre outras atrações culturais", conta Mariana.

Marcelo Rubens Paiva é escritor, dramaturgo e jornalista, conhecido pelo livro Feliz ano velho, de 1982. O evento promete uma discussão enriquecedora sobre a narrativa do autor. Os interessados em participar do Clube de Leitura devem ler o livro previamente ao encontro e fazer inscrição por meio de formulário disponível no instagram da Biblioteca. Um grupo no WhatsApp também está disponível para que os participantes possam tirar dúvidas, solicitar mais informações ou sugerir as próximas leituras.



Clube de Leitura BDB

Dia 24 de janeiro, às 19h, na Biblioteca Demonstrativa (506/507, Asa Sul, Brasília-DF). Entrada gratuita. Participação online via Google

Meet ou YouTube.