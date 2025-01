Ainda não viu? Confira onde assistir ‘Ainda estou aqui’ nos cinemas do DF

O longa Ainda estou aqui estreou nos cinemas do Brasil em 7 de novembro e acumulou mais de três milhões de espectadores no país. O sucesso do filme protagonizado por Fernanda Torres foi tanto que rendeu à atriz o Globo de Ouro no último domingo (5/1).

Ainda sem previsão de estreia no catálogo de streaming, o filme continua em cartaz em algumas telonas do Distrito Federal. Para quem não assistiu, ainda existe tempo.

Confira a programação de Ainda estou aqui:

Cine Cultura Liberty Mall

Terça (7/1) às 19h30

Quarta (8/1) às 16h50 e 19h30

Endereço: SCN Quadra 2, loja 200 - Asa Norte

Pier 21 - Cinemark

Terça (7/1) às 21h30

Quarta (8/1) 21h30

Endereço: SCES, Trecho 2 Cj. 32 - Lago Sul

ParkShopping - Kinoplex

Terça (7/1) às 21h10

Quarta (8/1) 13h10 e 21h10

Endereço: SAI/SUDO área, 6580 - Guará

JK Shopping - Cineflix

De quinta a quarta que vem (9 a 15/1) às 21h35

Endereço: St. M-Norte QNM 34 - Taguatinga