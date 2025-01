Como Liniker se tornou a artista do ano

Em dezembro de 2024, Liniker foi consagrada como a Artista do Ano no Prêmio Multishow, levando para casa quatro estatuetas e consolidando sua posição como um dos maiores nomes da música brasileira contemporânea. No palco, Lulu Santos deu as boas-vindas à cantora com a frase: “Seja bem-vinda ao Olimpo”, um marco simbólico em um ano repleto de conquistas para a artista.

A vitória veio acompanhada do sucesso de seu álbum “CAJU”, que combina melodias de MPB com influências de arrocha e pagodão. Diferente das tendências atuais, o disco ousa com arranjos longos e músicas que ultrapassam sete minutos. Com mais de 150 milhões de reproduções no Spotify, “CAJU” também iniciou uma turnê, que já teve datas esgotadas em São Paulo e Rio de Janeiro.

Liniker define este momento como o “voo mais bonito” de sua vida, mas faz questão de manter os pés no chão. “Essa frase do Lulu ficou ecoando na minha cabeça. É um reconhecimento lindo, mas me lembro de que é fruto de trabalho constante e que é necessário equilíbrio”, afirmou. A cantora, que completa 10 anos de carreira em 2025, reflete sobre sua trajetória. As declarações foram concedidas ao UOL.

Natural de Araraquara, interior de São Paulo, relembra os desafios iniciais quando chegou a São Paulo com apenas R$ 150 no bolso e o sonho de ser atriz. “Ainda me vejo muito caipira, com a minha raiz em Araraquara. Não é comum ver onde cheguei, sentada ao lado da Ivete Sangalo ou gravando com ela.”

Liniker também destacou como seu trabalho tem alcançado novos públicos além da comunidade preta e LGBTQIAPN+. Em uma escola pública de São Paulo, por exemplo, sua história virou tema de uma exposição organizada pelo estudante Marcos Antonio Alves, de 18 anos, que declarou: “Liniker significa representatividade. Ela me inspira a não desistir de quem eu sou.”

Apesar de reconhecer a importância de ser um símbolo para muitas pessoas, Liniker ressalta a necessidade de impor limites e preservar sua humanidade. “É uma responsabilidade enorme, mas não posso esquecer que sou humana. Preciso de espaço e proteção para continuar me reconhecendo no mundo.”

Com a turnê de “CAJU” planejada para durar dois anos, Liniker se prepara para levar sua música a capitais brasileiras e também à Europa, com apresentações já agendadas para Portugal, Inglaterra e França em maio de 2025. “Ainda não é hora de pressa. Quero que esse disco percorra o caminho que merece, com calma. É um álbum gigante, liricamente e poeticamente”