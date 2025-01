Spoiler: público percebe erro em cena de 'Round 6' e momento viraliza

Os fãs de Round 6 perceberam um erro em um dos episódios da segunda temporada da série e o momento viralizou nas redes sociais.

Nesta terça-feira (7/1), o público notou que um dos operadores de câmera aparece em uma cena do sétimo episódio.

Por volta dos 22 minutos, o grupo formado por Gi-Hun entra em um confronto armado contra os guardas das instalações para tentar chegar até o líder do jogo.

Na sequência, durante o jogo de câmeras, é possível ver um operador no canto superior direito da tela. Confira abaixo:

They should have ended squid game in season one pic.twitter.com/ayPFAgZcDg