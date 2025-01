"Bananeira" ganha nova versão gravada por Luedji Luna

A cantora baiana é um dos nomes que celebra o legado de João Donato no disco "Elas cantam Donato" - (crédito: Reprodução)

Nesta quinta-feira (9/1), chega às plataformas digitais o single Bananeira, que faz parte do álbum Elas cantam Donato. O projeto é uma homenagem ao cantor João Donato, que completaria 90 anos em 2024. A música foi gravada pela cantora e compositora baiana Luedji Luna, que se destaca na MPB contemporânea.

Sem Fernanda Torres, SAG Awards revela lista de indicados para 2025

A nova versão também ganhou um arranjo diferente por Itamar Assiere. Além de Luedji Luna, o disco conta com a participação de Wanda Sá, Joyce Moreno, Simone, Mônica Salmaso, Mart'nália, Zélia Duncan, Teresa Cristina, Luedji Luna e Tulipa Ruiz.

Exibição de 'Ainda estou aqui' é cancelada após incêndios em Los Angeles

Com 8 faixas ao todo, Elas cantam Donato, que foi idealizado por Regina Odeiro em parceria à viúva do cantor, será liberado ao público no dia 30 de janeiro.