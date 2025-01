Joias de Elvis Presley foram roubadas horas após a morte, diz filha

Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, revelou em uma biografia que as joias do cantor foram roubadas horas após a morte. De acordo com Lisa, o fato fez com que ela vivesse perturbada pela forma com que as pessoas usurpavam os pertences do pai.

"Naquela tarde, depois que o levaram embora — e isso é algo que me perturbou a vida toda -, a casa virou um vale-tudo. Todo mundo fez o que quis", declarou. "Tudo foi roubado, levado – joias, artefatos, objetos pessoais —, antes mesmo que ele tivesse sido declarado morto", completou.

A filha de Elvis também disse que ainda era possível encontrar itens em leilões. Lisa morreu em janeiro de 2023, após sofrer uma parada cardíaca.



O artista, que completaria 90 anos nesta quarta-feira (8/1) caso estivesse vivo, foi encontrado morto no banheiro da mansão Graceland, localizada em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos. Ele morreu aos 42 anos.