Espetáculo 'Nuit de Noel' chega a Brasília para apresentação inesquecível

O espetáculo Nuit de Noel promete encantar o público com uma experiência inesquecível no teatro da Caixa Cultural, neste domingo (12/1), a partir das 18h. O evento, concebido pela pianista brasileira-americana Virginia Hogan, combina arranjos de um duo de pianos, orquestra, cantores líricos e balé.

"Em dezembro de 1996, eu estava de passagem pelo Rio de Janeiro, minha cidade natal, e uma amiga minha me pediu para fazer um concerto pro bono beneficente. Assim, começou o Nuit de Noel", conta Virgínia Hogan. Dividido em três partes, a apresentação inicia com uma seleção de movimentos da obra de Saint-Saëns, O carnaval dos animais, em que os instrumentos e melodias representam animais e ambientações. Em seguida, há Papageno duo, da obra A flauta mágica, de Mozart, e finaliza com a Suíte quebra nozes, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

"Eu adoro conhecer pessoas novas. E neste espetáculo o processo foi bem natural. Conseguimos reunir artistas talentosos e experientes que estão trilhando o caminho da arte há bastante tempo. Estou rodeada de pessoas comprometidas com a arte e com o trabalho", ressalta a pianista.

Com mais de 3,5 mil espectadores nas performances realizadas em 2024, a tradicional série de concertos Nuit une talentos nacionais e internacionais para uma imersão em universos musicais. A apresentação terá participações da Orquestra Brasília, regida pelo Maestro Thiago Francis; dos pianistas Virginia Hogan e Boaz Sharon; da Companhia Bailarinos de Brasília, com direção de Paula Nóbrega e Tereza Braga; da soprano Ariadna Moreira, do tenor Arthur Félix e da atriz Thayse Marques. Todos sob direção artística de Luis Ruben Gonzalez.

A entrada para o espetáculo é gratuita e os ingressos estão disponíveis para retirada na bilheteria do teatro. "Estou muito feliz. O espetáculo tem tido uma aceitação maravilhosa. É para todos os públicos, mas alcança adultos e crianças. Conseguimos levá-lo a crianças carentes em Ceilândia e a alegria foi contagiante. Esse é o melhor presente para o artista: ver a alegria nos olhos e nos rostos da plateia. Por isso, vamos continuar levando o espetáculo a aonde pudermos", finaliza Virginia.

Espetáculo Nuit de Noel

Dia 12 de janeiro, às 18h, no Teatro da Caixa (Setor Bancário Sul – Quadra 4 – Asa Sul – Brasília/DF). Entrada Gratuita.

