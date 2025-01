Tudo o que se sabe sobre o casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram na tarde da última sexta-feira, 10, em uma cerimônia com familiares e amigos na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

A celebração só foi divulgada quando já estava sendo realizada, mas alguns dos cerca de 100 convidados compartilharam detalhes, fotos e vídeos após o evento.

Em declaração, Sabrina e Nicolas comemoraram o enlace: "Um dia muito especial. Dia de celebrar nosso amor ao lado das nossas famílias, da forma como sempre sonhamos".

O casal recebeu as bênçãos dos pais de Sabrina, Kika Sato e Omar Rahal, e dos pais de Prattes, Giselle Prattes e Felipe Pires.

Duda Nagle, ex-marido da apresentadora, estava presente na cerimônia ao lado de Zoe, filha dos dois. A menina, de seis anos, foi daminha de honra e saiu da cerimônia de mãos dadas com o casal.

A decoração do casamento foi marcada por detalhes florais, incluindo nos bolos, ornados com flores brancas e posicionados ao lado de cachos de uva, bombons dourados e orquídeas e antúrios brancos.

Nas mesas, o local previsto para cada convidado era apresentado em pequenos cartões, com os nomes especificados em letra cursiva.

O vestido da noiva foi assinado pelo estilista Giambattista Valli. O modelo remete aos anos 1980 e tem uma silhueta volumosa, similar à do clássico traje usado pela Princesa Diana em seu casamento.

Para a festa, Sabrina trocou a peça por um vestido rendado da grife Chloé, e substituiu o laço e o véu por uma coroa de flores. Na maquiagem, ela escolheu tons nudes.

A festa foi embalada pela cantora Mart'nália e regada com uma torre de champanhe. A brincadeira, comum em casamentos, é feita com uma estrutura de taças de vidro montada em formato de torre. O casal enche a torre com a bebida e divide a primeira taça.

Os dois assumiram o relacionamento em fevereiro de 2024, após serem flagrados juntos. Em setembro, Nicolas participou do Domingão com Huck e chamou Sabrina de noiva, revelando que havia pedido a apresentadora em casamento.

Em outubro, eles anunciaram que Sabrina estava grávida. No entanto, ela perdeu o bebê na 11ª semana de gestação.