História do BBB: relembre momento sobrenatural na casa mais famosa do Brasil

Relembre a história da Cida Morais no BBB. - (crédito: repordução/Instagram)

Ao longo de 25 edições do Big Brother Brasil, diversos momentos ficaram marcados na mente do público. Um deles foi uma experiência sobrenatural vivenciada por Cida Moraes, em 2002.

Na ocasião, Cida ouviu a voz da irmã. Mais tarde naquele mesmo dia, a participante recebeu a notícia de que ela havia morrido, vítima de câncer.

A competidora estava deitada tomando sol quando se levanta, assustada, e começa a olhar para os lados. "Ué, ouvi meu nome", disse. Na sequência, Cida começa a procurar o som e questionar quem estava chamando por ela.

"Quem está chamando? É na casa?". Depois, outra participante conversa com um brother e dispara: "Acho que a Cida não está muito bem não".

Mesmo após receber a notícia, a concorrente decidiu permanecer no programa. "A minha irmã sempre foi uma vencedora e eu me espelhei nela", explicou.

Pedro Bial, apresentador do BBB na época, conversou com Cida sobre ter ouvido a voz da irmã. "Pensei que fosse minha imaginação. Fiquei procurando, não tinha ninguém. Senti que alguém estava me chamando, precisando de mim", relatou.

"Se fosse filmado ninguém acreditaria", disse um internauta no X, antigo Twitter. Relembre o momento: