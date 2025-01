BBB 25: que horas os participantes começarão a ser revelados?

O Big Day chegou! A Globo vai revelar nesta quinta-feira (9/1) quem serão os participantes do Big Brother Brasil 25. As duplas começarão a ser divulgadas a partir dos intervalos de Tieta, no Vale a pena ver de novo.

Os anúncios serão feitos por Tadeu Schmidt, apresentador do reality, que estará dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O BBB 25 vai ao ar a partir de segunda-feira (13/1), e terá duração de 100 dias. A edição celebra os 25 anos do programa e terá como tema a teledramaturgia da emissora.

Neste ano, os participantes competirão em duplas. Nas redes sociais, o público especula alguns concorrentes, entre eles: Gracyane Barbosa, Flávia Pavanelli e a mãe, Luciana Pavanelli; Lukas Marques e Daniel Molo, criadores do Você sabia?; e a atriz Priscila Fantin. No entanto, ninguém foi confirmado.