Candidato ao Oscar, longa ‘Sing Sing’ ganha trailer legendado

Filme baseado em fatos reais, Sing Sing ganhou trailer oficial legendado divulgado pela Diamond Films Brasil. A obra concorreu à categoria de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro e está cotado para o Oscar 2025.

Com direção de Greg Kwedar e roteiro de Clint Bentley, Sing Sing se concentra na história de Divine G, um homem preso de forma injusta que encontra nova paixão de vida quando ingressa em um grupo de teatro ainda na prisão. Ao lado de outros encarcerados, Divine vê florescer o lado artístico descobrindo na arte uma ferramenta poderosa de transformação e resiliência.

Além da indicação na premiação do Globo de Ouro e forte candidato ao Oscar, o filme ainda foi agraciado com cinco prêmios, entre eles três Gotham Independent Film Award, Prêmio AFI de Melhor Filme do Ano e Prêmio da Sociedade Nacional de Críticos de Cinema para Melhor Ator.