Assassin’s Creed Shadows, o jogo de samurai da Ubisoft é adiado novamente

A Ubisoft anunciou nesta quinta-feira (9/1), nas redes sociais, que o mais novo jogo da série Assassin 's Creed Shadows foi adiado pela segunda vez, saindo agora do dia 14 de fevereiro deste ano para 20 de março. No comunicado, a empresa alega que este novo adiamento tem como objetivo refinar as mecânicas e os gráficos do jogo.

Confira:

Assassin’s Creed Shadows now releases March 20, 2025. pic.twitter.com/wTPzY0oiHy — Assassin's Creed (@assassinscreed) January 9, 2025

“Caros jogadores,

Nós queremos agradecer aos nossos incríveis fãs e equipes dedicadas pelo seu apoio inabalável desde o nosso anúncio em setembro para refinar e polir ainda mais Assassin 's Creed Shadows.



Desde novembro, estamos entusiasmados em compartilhar nosso progresso por meio de Visões Gerais de Jogabilidade, e a empolgação avassaladora realmente nos inspirou. Cada semana trouxe feedback valioso da nossa comunidade. Embora já tenhamos feito avanços notáveis, acreditamos que algumas semanas adicionais são necessárias para implementar esse feedback e garantir uma experiência ainda mais ambiciosa e envolvente no primeiro dia.



Consequentemente, a nova data de lançamento é 20 de março de 2025. Continuamos comprometidos em oferecer uma experiência imersiva de alta qualidade, promovida pelo diálogo contínuo entre nossos jogadores e equipes de desenvolvimento.



Sabemos que vocês estão ansiosos para saber mais sobre Assassin 's Creed Shadows, e estamos animados em compartilhar que mais atualizações chegarão em breve!

Marc-Alexis Coté

em nome de todos os times trabalhando em Assassin 's Creed Shadows. ”

Assassin's Creed Shadows vai trazer a saga dos assassinos para o Japão feudal, onde samurais disputam territórios em uma guerra de poder. O jogo vai trazer dois protagonistas jogavéis. O samurai negro, Yasuke, e a ninja Naoe, que contarão com mecânicas únicas de jogabilidade, com um sendo mais brutal e pesada e o outro sendo mais furtivo e ágil, respectivamente. A série já tinha tido um jogo protagonizado por uma dupla, os irmãos Evie e Jacob Frye de Assassin's Creed Syndicate.