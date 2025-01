BBB 25: participantes são revelados; conheça todos os nomes da edição

A TV Globo começou a divulgar as duplas participantes do Big Brother Brasil 2025. Os competidores estão sendo revelados pelo apresentador, Tadeu Schmidt, durante a programação da emissora nesta quinta-feira (9/1). Confira os primeiros nomes e atualize a matéria para conferir mais novidades.

Acompanhe os participantes do BBB 25:

1ª dupla

Vitória Strada e Mateus Pires (amigos): A dupla de amigos têm uma sintonia tão forte que chegam a parecer um casal. Ela é atriz, tem 28 anos e é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é arquiteto, tem 28 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos dez anos. Os dois se consideram irmãos, e se tornaram inseparáveis quando Vitória se mudou para a capital carioca para protagonizar novelas.

A artista começou a carreira aos 12 anos. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. No ano seguinte, foi aprovada para Artes Cênicas na UFRGS e participou do seu primeiro filme, Real Beleza. Em 2017, fez sua estreia em novelas na obra Tempo de Amar, da TV Globo, no papel principal. Vitória protagonizou, também na TV Globo, Espelho da Vida e Salve-se Quem Puder. Seu trabalho mais recente foi na novela Fuzuê.

Vitória Strada e Mateus Pires (foto: Globo/Divulgação)

2ª dupla



Edilberto e Raissa (pai e filha): Os mineiros Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19, são pai e filha. Trabalham como artistas circenses no negócio da família. A caravana viaja por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, está em lugares diferentes. A dupla revela ter uma conexão fora do comum e conta que são iguais no temperamento. Para o pai, o BBB é um sonho de longa data. Animado para a competição, ele explica o motivo de ter escolhido a Raissa como dupla: "Minha filha é minha versão feminina, e eu me acho muito competente para entrar e ganhar o programa. Imagina isso vezes dois".

Edilberto e Raissa (foto: Divulgação/Globo)

3ª dupla

Camilla e Thamiris (irmãs): As cariocas Thamiris, de 33 anos, e Camilla, de 34, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar. Quando mais novas, não se enxergavam como amigas, mas sempre cuidaram uma da outra. Com a maturidade, a relação se transformou e, hoje, elas cultivam uma forte parceria.

A caçula é nutricionista. Conta que sua formação é motivo de orgulho para a mãe, que sempre trabalhou muito para custear a educação das filhas. Solteira, considera-se extrovertida e comunicativa. Mas confessa ter uma personalidade forte e não levar desaforo para casa. Camilla é trancista e mãe solo de dois meninos, de 9 e 3 anos. Solteira, mora com os filhos e com a mãe. Por ser a mais velha das irmãs, Camilla sempre foi atenta às dificuldades que a família passava. Afirma ser uma pessoa alto-astral, animada e determinada.

Camilla e Thamiris (foto: Globo/Divulgação)

4ª dupla

Aline e Vinícius (amigos): Os baianos Vinícius, de 28 anos, e Aline, de 32, são amigos e estão solteiros. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador. Tendo passado por alguns desafios juntos, entrar no BBB em dupla é uma experiência nova para o laço de amizade que construíram. Natural de Nazaré, na Bahia, Vinícius hoje mora em São Paulo e é promotor de eventos. Formado em Arquitetura, também trabalha como modelo e artista plástico. Diz ser um cara simples e de bem com a vida. Orgulha-se de ser o primeiro da família a ingressar numa faculdade e de ter conhecido alguns países mundo afora.



Nascida em Salvador, Aline se considera uma mulher forte, guerreira e que luta pelo que quer. É filha de professores de educação física e formada em direito. Trabalhar na Polícia Militar da Bahia é uma enorme conquista para ela, que hoje também atua como influenciadora digital, com foco em conteúdos de empoderamento feminino.

Vinícius e Aline (foto: Globo/Divulgação)