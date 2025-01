Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (12/1)

SOMOS PASSIONAIS

Data estelar: Marte e Netuno em trígono.

Nossa humanidade se convenceu de ser racional, mas na prática somos passionais, movidos em primeiro lugar por emoções viscerais para só depois as mascararmos com argumentos e justificativas racionais.

É por essa dinâmica arraigada de mascaramento, cujas origens são múltiplas, que até hoje precisamos investir enormes recursos materiais em terapias para voltarmos a ter contato com nossa essência passional, uma dinâmica que seria desnecessária, caso fôssemos mais sinceros na construção de nossos destinos.

Todas nossas escolhas aparentemente racionais se fundamentam em paixões viscerais, porém, não porque isso seja inevitável, mas porque a inércia consolida esse movimento, ao passo que para vermos tudo com mais amplitude precisamos vencer a inércia.





































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Somos todos muito mais passionais do que imaginamos, porque nos convencemos de que a humanidade é feita de animais racionais, e associamos as paixões às bestas. Enquanto isso continuar assim, nada de evolução.







TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas que entusiasmam e motivam são as que precisam ser aproximadas nesta parte do caminho, e isso independentemente de elas lhe serem simpáticas ou não, porque não se trata agora de empatia, mas de realizar.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É da sua natureza tentar encontrar explicação racional para tudo que acontece e para cada passo que tem intenção de dar, porém, a vida não se ajusta necessariamente a essa racionalidade, porque ela também é passional.







CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As únicas opiniões certas que você idealiza são aquelas pelas quais você daria sua vida as defendendo, e que servem também para orientar todos seus passos. Todas as outras opiniões são apenas teorias, nada mais.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando as vísceras falam, o intelecto perde a voz e o corpo perde o prumo também, se lançando como uma fera selvagem sobre aquilo ou aqueles que representam os obstáculos do momento. Essas coisas acontecem, pois não.







VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Contemplar as ações de pessoas emocionalmente motivadas é contagiante, mas as emoções não podem ser provocadas intencionalmente, elas são viscerais e surgem quando querem, e não quando a gente as deseja.







LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para criar algo novo é preciso transgredir regras, porém, não por muito transgredir a alma cria algo novo, ao contrário, há muitos casos em que as transgressões só destroem sem colocar nada novo no lugar. Melhor não.







ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Enquanto você continuar pensando e calculando, o ardor do coração continuará minguando e você perderá a oportunidade de se lançar à aventura, sem medir consequências. É irracional, mas também faz parte da vida.









SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando a alma é tomada por emoções, ela pode até se esforçar para simular que não sente o que sente, mas no frigir dos ovos, essas emoções servirão de estrela guia para as atitudes que serão tomadas. Emoções.







CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ao tratar com pessoas tomadas por turbilhões emocionais, nem tente fazer elas entrarem na razão, porque se sentirão ofendidas e acentuarão ainda mais as emoções que as tomam. Deixe passar, porque vai passar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure deixar de lado temporariamente a necessidade de agir de acordo com a racionalidade e o bom senso, porque está disponível a chance de você agir visceralmente, de forma impensada, até com impulsividade.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O que é agir com o coração? Tomar suas decisões e iniciativas se orientando por aquilo que faz arder seu peito de vontade de realizar, independentemente de que pareça, ou não, a coisa mais sensata a se fazer. Em frente.