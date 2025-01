BBB 25 será dividido em duas fases e terá apenas um ganhador

Após o anúncio de que o BBB 25 será realizado em duplas, foi revelado em evento no Rio de Janeiro com que o Correio está presente, que o programa será dividido em duas fases. Ou seja, as duplas serão apenas no início do jogo e somente uma pessoa sai com o prêmio final.

Na primeira fase, as duplas jogarão em parceria, de paredão e liderança a raio-x e queridômetro, tudo será em conjunto. Em um determinado momento, que ainda não foi especificado, os participantes serão separados precisarão enfrentar o jogo individualmente. Apenas um se consagrará como campeão do Big Brother Brasil 2025. O fato pode gerar conflitos entre os parceiros de jogo. Uma vez que, a partir da segunda fase, estará cada um por si.



O Big Brother Brasil 2025 tem início no dia 13 de janeiro e será a edição mais longa do programa, com 100 dias de confinamento. Rodrigo Dourado é o novo Big Boss, depois de mais de 20 anos de Boninho no controle.