A troca de nome artístico de The Weeknd - (crédito: TMJBrazil)

O cantor Abel Tesfaye, mundialmente conhecido como The Weeknd, anunciou uma grande transformação em sua carreira. Prestes a lançar o álbum Hurry Up Tomorrow no dia 24 de janeiro, ele revelou que este será o último trabalho sob o nome artístico que o consagrou como um dos maiores artistas da atualidade.

Em entrevista à revista Variety, publicada na última sexta-feira (10), Abel compartilhou detalhes sobre sua decisão, afirmando que o encerramento da trilogia de álbuns — iniciada com After Hours (2020) e seguida por Dawn FM (2022) — marca também o fim de sua “existência como The Weeknd”.

“Eu alcancei um ponto em que não tenho mais desejo de estar nesse estado de espírito”, explicou o artista sobre sua relação com a persona que criou. Ele destacou como a indústria alimenta uma constante busca por mais: “Mais prêmios, mais sucesso, mais shows, mais álbuns. Nunca acaba, até você decidir terminar com isso.”

Apesar de dizer adeus ao nome que o levou ao topo das paradas, Abel garantiu que continuará criando música. “Eu não consigo parar de fazer isso. Mas tudo precisa ser um desafio, e sinto que já alcancei tudo o que podia como The Weeknd. Ninguém vai fazer isso melhor do que eu já fiz.”

Com o sucesso estrondoso de faixas como Blinding Lights, que quebrou recordes ao permanecer 57 semanas no Top 10 da Billboard Hot 100, Abel deixa claro que está pronto para explorar novas possibilidades artísticas.