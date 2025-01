Circo em que Diego Hypolito se apresentava não sabia sobre ida ao BBB 25

Diego Hypolito não participou do espetáculo de quinta-feira do Reder Circus em Abacadabra, pelo qual se apresenta desde 2021 - (crédito: Divulgação/Reder Circus em Abracadabra Circo Musical)

O proprietário do circo musical em que o ginasta Diego Hypolito se apresentava desde 2021 não sabia que o atleta integraria o elenco da 25ª edição do Big Brother Brasil. A informação foi divulgada em nota emitida para esclarecer a ausência do artista no espetáculo da última quinta-feira (9/1), dia em que participantes do programa foram anunciados.

De acordo com o dono do Reder Circus em Abracadabra, Frederico Reder, Diego o informou sobre a ausência na apresentação de quinta, que ocorreu em São Vicente, município de São Paulo, mas não disse que seria um dos participantes do reality show mais famoso do país. “Ele só me disse que eu saberia em breve e que era para confiar nele”, contou. Leia também: BBB 25: premiação do reality pode ser a maior da história; saiba valor

Segundo a nota, a ausência do ginasta gerou questionamentos por parte dos espectadores. Reder reforça, porém, que, no momento da compra, é explicitado que o elenco do circo — que além de Hypolito inclui o humorista Dedé Santana, conhecido pelo personagem d’Os Trapalhões — “pode sofrer alterações sem aviso prévio”.