Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (14/1)

INTOXICAÇÃO EGOÍSTA

Data estelar: Vênus e Júpiter em quadratura.

O sonho humano de sonhar o que pretende e pela força do sonho tudo se realizar não é uma alucinação, é uma visão do futuro, quando nossa humanidade tiver evoluído o suficiente para brandir esse poder com nobreza, desprovida da toxina egoísta que a envenena hoje.

Egoístas que somos, lapidamos nossos sonhos dentro da caixa de nossos interesses particulares, sem calcular o custo social que envolva os realizar, e pela Graça Divina não temos acesso ao poder de realizar nossos sonhos com o simples fato de os imaginarmos.

Sonhar e realizar os sonhos com o poder da imaginação é totalmente possível, mas por enquanto representa uma das tantas potencialidades ainda não desenvolvidas pela nossa humanidade como resultado de nossa intoxicação egoísta.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ser agradável não há de ser um comportamento forçado, porque se assim for sua alma se estressará e, com certeza, não conseguirá sustentar a situação. Seja agradável com espontaneidade, sem segundas intenções. Aí sim!

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As promessas são fantásticas, e provavelmente sejam sinceras, mas as pessoas se esquecem de que entre a imaginação e a realidade há um buraco estreito por onde não passam as fantasias, só a boa imaginação. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há chamados e chamados, uns parecem vir diretamente do céu, porém, quando você segue a suposta orientação acaba se metendo num beco sem saída. Outros, no entanto, orientam sua alma para fazer o que parece impossível.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Compreender as pessoas é de algum jeito as amar também, mas com um tipo de amor que não precisa de manifestações exteriores de carinho, só de confiança e acolhimento, de palavras que confortem as tensões em andamento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O flerte e a sedução são condições que alegram e entusiasmam, porque dão o ar de que sua presença vale alguma coisa. Procure desfrutar dos acontecimentos sem, no entanto, se convencer de que isso seja algo valioso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Parece fácil, e provavelmente o seja, mas é bom você não se deixar seduzir pela ideia da facilidade, porque assim seria muito provável que você deixe de prestar atenção aos detalhes que precisam ser aprimorados.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A disposição é boa, as perspectivas são maravilhosas, e o dia a dia fica à espera de se sintonizar com tudo que de bom sua alma espera da vida. Faça acontecer, evite ficar esperando que tudo se resolva por si só.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Algo bom acontecerá, mas não há garantia de que seja o mesmo que sua alma deseja. Agora é quando seria melhor manter a maior flexibilidade possível para não barrar as coisas boas que aconteceriam sem a teimosia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando nossa humanidade seja capaz de celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, será o momento em que poderemos nos entender como seres espirituais, porque a espiritualidade é a comunhão, nada além.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada precisa ser sofrido para ser promissor de resultados maravilhosos. Há facilidades também, as quais, apesar de raras, de tempos em tempo surgem e convergem em momentos como os que sua alma anda vivendo. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando tudo parecer fácil demais para ser verdade, é porque provavelmente seja mesmo fácil demais para ser verdade. Não que a vida deva ser sofrida para ser verdadeira, porém, é sabido que tudo requer esforço por aqui.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Coisas boas acontecem o tempo todo, talvez não na magnitude de seus anseios, mas isso é algo que precisa ser tratado com cuidado, para não desprezar as coisas boas que a vida oferece só porque são menores das desejadas.