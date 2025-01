BBB 25: Como será a primeira dinâmica em dupla do reality

O BBB 25 nesta segunda (13/1), com onze duplas já confirmadas. E na primeira noite de programa, as equipes já vão enfrentar um desafio. O apresentador Tadeu Schmidt antecipou como será a primeira dinâmica do programa que irá definir a divisão inicial entre os grupos VIP e Xepa.

Segundo o Gshow, Tadeu adiantou ao público: "Antes de as duplas entrarem na casa, a gente vai testar o quanto uma pessoa conhece as opiniões da outra."

A dinâmica é: uma pessoa da dupla irá apontar um número no painel e escolher uma das opções de respostas. Em seguida, a primeira pessoa sai do local e a outra parte da dupla irá apontar qual acredita ter sido a resposta do parceiro no jogo.

Caso a dupla esteja em sintonia e acerte a resposta, ela irá para o VIP no começo do programa. Se errar, inicia o reality na Xepa.

Além disso, Tadeu publicou um vídeo nas redes sociais no qual revela informações sobre o novo estúdio onde apresentará o programa. "Eu sei que quando eu falo 'a casa tá linda; o estúdio tá lindo', alguém pode pensar: 'ah, ele sempre fala isso'. Mas, sério, é o estúdio mais lindo - e mais legal - da história do Big Brother Brasil”, declarou.