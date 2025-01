BBB 25: conheça a última dupla a entrar no reality

O BBB 25 estreou nesta segunda (13/1) com onze duplas já confirmadas no reality. A 12ª dupla, votada pelo público, foi revelada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

Os últimos participantes do Big Brother Brasil são Guilherme e Joselma (genro e sogra). Guilherme decidiu competir na casa mais vigiada do Brasil com a sogra. Ambos são de Olinda, Pernambuco. Guilherme é fisioterapeuta, atende idosos em domicílio. Em agosto de 2023, se casou com Letícia, que conheceu durante a faculdade. A família define Guilherme como “esquecido” e conta que ele já deixou de buscar a mulher algumas vezes.

Joselma tem 54, é dona de casa de fã de Alcione. Conta que ouvia as músicas da cantora no volume máximo quando sofria desilusão amorosa com o marido. Chegou a ser “expulsa” de uma casa alugada depois que a proprietária pediu de volta o local após uma festa com som alto.

Conheça as outras duas duplas que disputaram a vaga no BBB 25:

Cléber e Joseane (mãe e filho)

Joseane tem 41 anos e é técnica de enfermagem. Ela decidiu competir no programa com Cléber, seu filho mais velho, de 24 anos. O professor de geografia foi convocado para um concurso público no dia em que foi confinado para o programa.

O baiano namora há 4 anos e prometeu não se envolver com ninguém na casa. Com mania de organização e disposição para treta, Joseane revelou ao Gshow que tem crush em Chay Suede e que se casou com um amigo do pai do seu primeiro filho.

Paula e Nicole (mãe e filha)

A dupla de mãe e filha sonha em entrar juntas no BBB. As duas são tão parecidas que frequentemente são confundidas como irmãs. Formada em jornalismo, trabalha como assessora de governança e, de tempos em tempos, vende queijo que compra em Minas Gerais, e tem uma agência de viagem online. Nas horas vagas, gosta de ir à praia de nudismo.

Nicole que teve a ideia de se inscrever com a mãe para o BBB 25. A estudante chama atenção por sua risada característica, que as pessoas descrevem como “estranha”.

Dinâmica em duplas

Nesta edição do Big Brother Brasil, os participantes entraram em duplas, mas apenas um sairá vencedor, conforme adiantou o apresentador Tadeu Schmidt na abertura do programa desta segunda-feira (13/1).

As duplas participam nesta segunda-feira da primeira prova de resistência, que vale a imunidade para a dupla. Antes de entrar na casa, as duplas fizeram uma dinâmica para observar afinidade entre os pares e definir quem vai pra xepa e quem vai pro Vip.