Filtros do Instagram criados por usuários serão encerrados; veja como salvá-los

O fim de uma era começa nesta terça-feira (14/1): a plataforma de criação Meta Spark, na qual usuários do Instagram podem desenvolver os próprios filtros, será desativada. Os filtros de realidade aumentada (RA) para Stories serão substituídos apenas pelos efeitos criados pela Meta.

"Após uma avaliação completa, tomamos a decisão de encerrar a plataforma de ferramentas e conteúdo de terceiros do Meta Spark. Isso significa que os efeitos de Realidade Aumentada (RA) criados por terceiros – incluindo marcas e nossa comunidade mais ampla de criadores de RA – não estarão mais disponíveis a partir desta data", disse a Meta em comunicado.

A decisão anunciada desde 27 de agosto de 2024 também contempla os Stories do Facebook e do Messenger. Os criadores ainda podem baixar os respectivos filtros no Meta Spark, no qual será possível fazer o download pela Central de Contas da Meta mesmo após o encerramento do programa. Confira como fazer:

No Meta Spark Hub:

Entre no Meta Spark Hub e faça login com a sua conta; Clique em "Efeitos"; Clique no efeito que deseja baixar; Clique em Arquivos e baixe.

Na Central de Contas:

Na Central de Contas, vá em "Suas informações e permissões" e "Baixar suas informações"; Clique em "Baixar ou transferir suas informações" ou "Solicitar um download"; Selecione a conta do Facebook ou Instagram que possui os efeitos criados; Selecione "Tipos específicos de informações"; Por fim, selecione "Meta Spark" e escolha como deseja baixar.

A Meta não deu muitos detalhes sobre a decisão, mas afirmou que ela é necessária para que a empresa possa priorizar outros produtos que "atenderão melhor às necessidades futuras de nossos consumidores e clientes empresariais."