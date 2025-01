Unstoppable adapta trajetória esportiva do lutador Anthony Robles

Jharrel Jerome e Jennifer Lopez estrelam um dos primeiros filmes deste ano na Prime Video: Unstoppable. O longa chegou na última quinta-feira, e é baseado na história real de um lutador que, apesar de ter nascido sem uma perna, tornou-se tricampeão nacional nos EUA e recebeu o título All American. Além dos dois protagonistas, o elenco conta com nomes de peso como Bobby Cannavale, Michael Peña e Don Cheadle.

Dirigido por William Goldenberg, Unstoppable foi comandado pela Artists Equity, produtora de Ben Affleck e Matt Damon, que também foi responsável por Air — a história por trás da logo. A trama é uma adaptação cinematográfica do livro Unstoppable: From Underdog to Undefeated, do atleta de luta greco-romana, Anthony Robles, que narra seus desafios e conquistas pessoais e físicos com a mãe, Judy, sempre ao seu lado.

Além dos treinos rigorosos e da vida competitiva nas arenas, o filme aborda a relação do protagonista com o padrasto abusivo. Após estrear no Festival Internacional de Cinema de Toronto, o longa tem arrancado elogios da crítica por não ser "mais uma história esportiva" e trazer questões como marginalização social e disfunção familiar.

Publicada há mais de uma década, a obra literária de Robles recebeu várias ofertas de produtoras e agentes de Hollywood para conseguirem os direitos autorais para uma adaptação. Entretanto, o atleta negou todas as propostas até ter certeza de que sua história não seria alterada e de que ele teria poder de decisão sobre a produção. Além de ter sido um dos produtores, Robles atuou como dublê de Jharrel nas cenas de luta de Unstoppable.

Uma curiosidade: antes de interpretar o lutador, Jharrel já era amigo de Robles. Os dois se conheceram antes da pandemia do Covid-19, quando o ator foi conhecer a família e os amigos do atleta. "Ele viu como eu interajo com as pessoas e como elas me olham em público. Tivemos muitas conversas naturais sobre como me mantenho motivado, minhas fraquezas, meus medos. Em vez de algum ator me conhecer para um projeto e me fazer muitas perguntas íntimas, isso cresceu organicamente ao longo do tempo", explicou Anthony Robles em uma entrevista para a revista Amplitude.

Em uma coletiva de imprensa, Lopez, que interpreta a mãe do lutador, conta como foi a experiência: "Não é fácil colocar a sua vida em público e poder contar a história dela (Judy) é inacreditável. Consegui me conectar com a Judy porque eu também sou mãe, então nos entendemos. Os problemas e as complicações sobre criar filhos ajudaram a criar um belo filme".

A cantora e atriz também reforça o impacto de Unstoppable. "Não passei tanto tempo com o Anthony como o Jharrel, mas poder estar com ele (Anthony) fez com que eu me sentisse mais inspirada na minha própria vida. E acredito que as pessoas poderão sentir a mesma coisa ao assistirem essa história poderosa", ressalta.

No mesmo encontro, o diretor destacou que o longa é uma história sobre o apoio mútuo entre mãe e filho, cenário com que muitas pessoas podem se conectar e se enxergar. Já Jharrel, que também estava na coletiva, se posiciona diferente. "O cinema é um remédio, para mim. Um lugar para você fugir do mundo. Mas esse filme é um lembrete de que você não está sozinho e que as outras pessoas também estão lidando com problemas. E que você deve ser sempre grato pelo que tem", finaliza.

Estagiária sob supervisão de Ailim Cabral