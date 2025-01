Ryan Reynolds, ator de Deadpool, compra time de futebol colombiano

Ryan Reynolds, conhecido por interpretar o Deadpool na Marvel, comprou o La Equidad, time de futebol colombiano. A aquisição, anunciada pela equipe do time na última quinta-feira (16/1), foi feita por um grupo de investidores da qual Reynolds faz parte.

O ator já tem envolvimento com futebol desde que se tornou proprietário do Wrexham, clube galês que melhorou o desempenho com a chegada de Ryan. Ele também produziu uma série documental do time para a Disney+ ao lado do ator Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) intitulada Welcome to Wrexham e mencionou sua vontade de levar o clube à Premier League.

Fundado em 1982, o La Equidad está na primeira divisão colombiana. O grupo de investimento norte-americano é liderado por Al Tylis e Sam Porter e além de Ryan e Rob conta com Eva Longoria, Justin Verlander, Kate Upton, Shawn Marion e Scott Galloway.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel