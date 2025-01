Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (15/1)

O BEIJO DE MARTE

Data estelar: Marte dá um beijo na Terra na sua máxima aproximação.

Marte é a demonstração de que nossa humanidade vai adaptando as divindades à sua imagem e semelhança, mas não te precipitas a imaginar que a Divindade seja uma fantasia moldada pela imaginação humana, aí te equivocarias por ignorar a complexidade dos relacionamentos entre os mundos divino e humano. Nós existimos porque o Divino existe.

Marte é apenas uma divindade menor, mas de grande destaque atual porque nossa humanidade projeta nela seu egoísmo brutal, e a divindade, como lhe é próprio, atende aos anseios humanos.

Marte, porém, é a potência cosmogônica da fertilidade também, de todas as atividades que promovem a indústria e a sustentação e prosperidade de todos os trabalhos envolvidos na extração dos recursos da Terra para serem desfrutados e compartilhados por nossa humanidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Entre tudo que amarra sua alma ao passado e aquilo que chama do futuro, está sua alma, suportando a tensão e não sabendo bem como agir. Respire fundo e alivie a tensão, é desnecessário ceder à urgência. Tudo com serenidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se houvesse razão verdadeira no ser humano, deixaria de haver conflitos também, mas por enquanto as pessoas discutem e arvoram argumentos aparentemente racionais, porém, na verdade se comportam passionalmente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se para você aproveitar o que parece ser uma oportunidade maravilhosa você teria de se precipitar e largar tudo que está em andamento, melhor pensar duas vezes e ganhar um pouco de tempo antes de agir.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Grande parte da tensão que sua alma experimenta na atualidade não é provocada por nenhum evento pessoal, porque é a síntese do que acontece no mundo. Procure aceitar a tensão sem necessidade de a interpretar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Que você não consiga ainda resolver as questões que lhe dão nos nervos não significa que a perspectiva futura seja essa mesma. Ainda muita água vai rolar por baixo da ponte, por onde sua alma tenta atravessar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os desejos são poderosos, mas operam no âmbito abstrato da realidade, e precisam de braços, pernas e movimento concreto para se tornarem manifestos. Nunca se esqueça de que a força dos desejos não é suficiente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Como vai ser possível acomodar todas as novidades que acontecem, de modo a não provocar distúrbios desnecessários? Provavelmente isso seja mais fácil do que parece agora, quando ainda não foi feito nenhum movimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As razões que as pessoas arvoram não têm nada de racionais, são puramente passionais, mas elas não querem aceitar essa condição, por isso se desdobram em argumentos e justificativas para explicar o inexplicável.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É desnecessário e contraproducente que você se precipite em qualquer direção, com a alma convencida de que se não se comportar assim vai perder alguma oportunidade fabulosa. A oportunidade tende a ser enganosa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Estar bem com as pessoas não quer dizer que você deva concordar com tudo e aceitar qualquer coisa que venha delas. Você pode discordar, mas dessa vez tenha o cuidado de o fazer com elegância e cordialidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há uma linha tênue e difusa que separa aquilo que sua alma precisa levar a sério de todo o resto, que pode ser encarado com espírito hilário. Não há uma fórmula genérica que possa ajudar você a fazer essa distinção.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os anseios são legítimos, porém, a urgência com que você pretende os realizar não é tão legítima assim. É preciso saber quando conter seus impulsos, para não estragar todo o esforço que foi feito até então. Melhor assim.