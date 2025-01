Virgínia passa por sufoco após cirurgias: "Foi algo que a gente comeu"

Virgínia Fonseca, de 25 anos, compartilhou que teve diversos sintomas durante a noite de domingo (12), após fazer uma mastopexia, retirar uma hérnia umbilical e, ainda, combinar diversos procedimentos dermatológicos.

“Foi algo que a gente comeu”, afirmou a influencer. Ela e vários familiares tiveram sintomas de diarreia, vômito e febre.

Cirurgias combinadas

A influenciadora compartilhou com seus seguidores que passou por duas cirurgias em 6 de janeiro, em São Paulo. No Hospital Vila Nova Star, ela retirou uma hérnia umbilical e realizou uma mastopexia, procedimento que corrige a flacidez das mamas.

Virgínia explicou em seus stories no Instagram que a hérnia havia se tornado incômoda após suas duas gestações. “Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia. Me incomodava bastante”, contou.