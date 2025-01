Deu ruim! MP do Rio pode indiciar Ana Paula Minerato por injúria racial

A polêmica envolvendo Ana Paula Minerato está longe de terminar. Mesmo após o arquivamento da denúncia pelo Ministério Público de São Paulo, a influenciadora ainda enfrenta um processo no Rio de Janeiro, onde as provas apresentadas pela vítima, a cantora Ananda, estão sendo analisadas.

Tudo começou com o vazamento de um áudio no qual Minerato teria feito declarações racistas, chamando Ananda de “mina do cabelo duro”. Enquanto o MP paulista decidiu arquivar o caso por falta de provas anexadas pela denúncia original, o cenário no Rio é diferente. A coluna Daniel Nascimento apurou que Ananda registrou um boletim de ocorrência na Cidade da Polícia, anexando um dossiê completo com os áudios e reportagens que repercutiram amplamente à época.

Agora, segundo o colunista Daniel Nascimento descobriu com exclusividade, o Ministério Público do Rio analisa as evidências, e Minerato pode ser indiciada por injúria racial a qualquer momento. Caso isso aconteça e a influenciadora seja condenada, ela poderá perder seu status de ré primária, o que complicaria ainda mais sua situação jurídica.

O caso do Rio já apresenta mais consistência em termos de provas, reacendendo a discussão sobre crimes de injúria racial no Brasil. Um exemplo recente de como a Justiça do Rio tem lidado com casos semelhantes foi a condenação da socialite Day McCatner a mais de oito anos de prisão em regime fechado por ofensas racistas direcionadas a Titi, filha do ator Bruno Gagliasso.

Minerato, até agora, não se pronunciou sobre o andamento do caso no Rio. Enquanto isso, o público aguarda ansiosamente os próximos desdobramentos dessa situação que pode impactar seriamente a carreira e a imagem da influenciadora.