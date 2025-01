'Ainda estou aqui' é indicado ao 78º Bafta

Com mais uma conquista na temporada de premiações, Ainda estou aqui foi indicado ao 78º Bafta (British Academy Film Awards), na categoria de melhor filme internacional. O longa concorre com Emilia Pérez, Tudo que imaginamos como luz, A semente do fruto sagrado e Kneecap para o prêmio britânico marcado para 16 de fevereiro no Royal Festival Hall do Southbank Centre, em Londres.

O Bafta, conhecido popularmente como o Oscar britânico, conta com mais de 8 mil votantes e tem influência na trajetória dos futuros candidatos ao Oscar. A premiação divulgou uma pré-lista dos selecionados em 3 de janeiro e Fernanda Torres já estava de fora da disputa de melhor atriz.

A ocasião marca a 4ª indicação de Walter Salles ao Bafta. Além de Ainda estou aqui, o cineasta estreou na premiação britânica em 1999 com Central do Brasil, pelo qual ganhou o prêmio de melhor filme internacional, foi indicado em 2002 por Abril despedaçado e venceu mais uma vez com Diários de Motocicleta, em 2005.

Adaptado do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o longa retrata a luta da família do autor durante a ditadura militar brasileira, mais especificamente do desaparecimento do pai, interpretado por Selton Mello um político preso pelo regime, e a mãe, Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres, que enfrentou não só a perda do marido, mas também o desafio de cuidar da família e lutar por justiça.

Escolhido para representar o Brasil no Oscar, a produção já conquistou diversas indicações e prêmios, incluindo Melhor Roteiro e o Green Drop Award no Festival de Veneza de 2024, melhor filme internacional no Festival de Cinema de Palm Springs e, mais recentemente, o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama para Fernanda Torres.

A edição de 2025 do Bafta tem Conclave e Emilia Perez como as produções mais indicadas, em 12 e 11 categorias, respectivamente. Na corrida para o prêmio de melhor filme, os dois concorrem com O brutalista, Um completo desconhecido e Anora. Sem Torres, as indicadas a melhor atriz são Saoirse Ronan (The Outrun), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A substância) e Marianne Jean-Baptiste (Hard truths).

