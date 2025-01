Yoga com cachorros? Evento neste sábado (18/1) promove feira de adoção

Praticar Yoga é um exercício relaxante de autoconhecimento físico e psíquico e juntar a atividade com cachorrinhos disponíveis para a adoção pode aumentar o envolvimento emocional com o exercício. Pelo menos é o que defende a Casa Adhara (Lago Sul), que realiza o evento o Puppy Yoga neste sábado (18/1).

Das 16h30 às 17h30, o espaço de yoga promove o projeto em parceria com o Coletivo de Protetores Aumigos do Quadradinho. O valor de participação de R$ 70 será utilizado para as despesas dos animais abrigados pelo coletivo.

Raquel Mary, uma das organizadoras do coletivo, afirma que os animais participarão da yoga para serem vistos, pois todos estarão disponíveis para adoção. “Faremos a socialização dos cães que muitas vezes chegam cheios de traumas. É uma maneira tranquila de terem contato com pessoas diferentes”, comemora.

Doações de ração, remédios, utensílios e dinheiro para a castração são bem-vindas. Interessados podem entrar em contato via Instagram @aumigosdoquadradinho.

Além da adoção responsável, o Coletivo ressalta a importância da castração, o que Raquel enfatiza trazer benefícios a qualidade de vida dos animais: “Aumenta a expectativa de vida, previne doenças infectocontagiosas e evita cruzamentos inadequados.” Produtos temáticos de animais e para os pets também estarão disponíveis à venda.

Proprietária da Casa Adhara, Ligia Amorim conta que desde que Raquel, aluna frequente de yoga, sugeriu a aula com os cachorrinhos, as edições anteriores foram um sucesso. “A interação com os animais proporciona uma troca de afeto imensurável. Para os ‘AUlunos’, é um momento de diversão, carinho e atenção, no qual os cães têm a chance de encontrar um lar amoroso”, diz Ligia.

Ao lado de voluntários que acompanham as necessidades dos animais, Ligia garante que a personalidade de cada cão é respeitada e nada é forçado durante a experiência. “Percebemos que as pessoas se sensibilizam com a causa e passam a entender que adotar é uma escolha muito mais significativa do que comprar”, ressalta.

Conheça os cachorrinhos disponíveis para a adoção:











Pequi: cadelinha de 8 meses. Castrada, vacinada e vermifugada. Porte pequeno (8,5kg). Tímida no início, mas depois que se solta ama demais os humanos. Adora sofá e carinho. É calma e companheira. No local do resgate, interagia com vários gatos.











Pan: cadelinha de porte pequeno (9,5kg). Mestiça de salsicha. Castrada, vacinada e vermifugada. Amigável, amorosa e energética.

















Trocinho: cadelinha alegre e brincalhona entre 4 e 5 meses. Previsão de porte pequeno. Vacinada e vermifugada. Resgatada no Paranoá com os 3 irmãos, todos já adotados. Agora só falta ela, a menorzinha e mais sapeca da ninhada.



















Amoreco: fêmea de 4 meses. Previsão de porte pequeno, até 10kg. Mãe e pai da ninhada são de 7,5kg e 9,5kg respectivamente. Ela é calma, adora brinquedinhos e é sociável com as pessoas. Foi resgatada com toda a família, pai, mãe e 5 irmãos, na área rural do Altiplano, em uma chácara abandonada.

















Feliz: pai de 2 anos da ninhada resgatada. Porte pequeno (9,5kg na castração). Mestiço de salsicha e caramelo. Castrado, vacinado e vermifugado. Alegre e sociável com pessoas e cães.



















Cravo: irmão de 8 meses da Pequi. Castrado, vacinado e vermifugado. Porte pequeno pra médio (11kg). Adora pessoas e outros animais.









Nutella: amorosa cadela de porte médio (14kg). Tem 10 meses. Castrada, vacinada e vermifugada. Extremamente esperta, amorosa e alegre. Se dá bem com todo mundo, pessoas e animais.

Sol (foto: Aumigos)

Sol: mestiça de border collie com 3 meses. Previsão de porte médio robusto. Primeira dose da vacina e vermifugada. Castração facilitada. É a mais sapeca e extrovertida da ninhada.

Astro (foto: Aumigos)

Astro: mestiço de pastor alemão de 3 meses. Previsão de porte médio robusto. Primeira dose da vacina e vermifugados. Castração facilitada.

Lua (foto: Aumigos)

Lua: mestiço de pastor alemão de 3 meses. Previsão de porte médio robusto. Primeira dose da vacina e vermifugado. Castração facilitada.









Lobinho e Black: adoção conjunta, cresceram nas ruas e são super amigos. Lobinho, 2 anos, é muito amoroso e tem porte médio (15kg). Extremamente esperto e alegre. Se dá bem com todo mundo, pessoas e animais. Black é um cãozinho medroso, precisa ganhar a confiança aos poucos para conseguir se entregar. Manso e companheiro. 24 kg. Castrados, vacinados e desverminados.