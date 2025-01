Quem é Helena Prestes, brasileira eliminada do 'Big Brother' italiano

A paulistana Helena Prestes, de 34 anos, viralizou no X (antigo Twitter) após ser eliminada do reality show Grande Fratello, o Big Brother italiano. A comunidade de fãs da modelo, majoritariamente brasileira, julgou a eliminação de Helena como injusta e evidenciou ataques xenofóbicos e ameaças contra a brasileira.

Os internautas também notaram uma inconsistência no resultado dos votos do paredão, com a suposta presença de robôs entre os votantes contabilizados e a exclusão de votos enviados por SMS com o nome de outra participante. Helena foi eliminada com 51% dos votos em uma disputa acirrada com Shaila Gatta, que ficou com 43% dos votos. Os demais emparedados totalizaram apenas 6% de votos.

Comparada com Juliette no reality pelos internautas, Helena sofreu ataques xenofóbicos de outros confinados. Uma participante disse que a brasileira teria um “traseiro peludo” e outro confessou que queria trancá-la em uma sauna até ela explodir de calor. Helena também foi ameaçada de agressão física e foi chamada de "falsa", "provocadora compulsiva" e "bipolar".

Quem é Helena Prestes

Helena é da cidade de São Paulo e iniciou a carreira de modelo aos 16 anos de idade, quando o dinheiro conquistado nas passarelas ajudava no sustento da mãe e das irmãs. Antes de modelar, Helena trabalhou como balconista e jogava basquete.

Apaixonada por moda, Helena decidiu se mudar para Milão (Itália), onde ascendeu na fama ao participar com Nikita Pelizon da nona edição do Beijing Express. Em 2023, a modelo protagonizou o reality Ilha dos Famosos.