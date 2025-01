Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (16/1)

CONTRARIA O QUE TE CONSTERNA

Data estelar: Lua Vazia da 1h09 até 13h47 HBr

Descansa, te despreocupa, contempla teu ardor com serenidade, a Vida de tua vida, com desapego, vive simplesmente porque respiras, sem o peso de nenhuma obrigação ou compromisso, porque ainda que essas condições existam, tu não precisas te torturar de forma constante, inclusive quando não há real necessidade para isso.

Os períodos de Lua Vazia são essenciais para que recuperes tua saúde mental, te outorgando licença para o ócio, praticando a ciência da despreocupação, porque se não tiveres períodos de descanso e despreocupação a cada dois dias, te garanto que isso te custará a saúde pessoal e a de todos teus relacionamentos também.

Aproveita a Lua Vazia de hoje para despertar com serenidade e contrariar as angústias que pretendem te consternar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seria fácil, se não fosse enganoso também. De fato, há facilidades em curso, mas essas vêm todas misturadas com aspectos que, por não serem aparentes, não estão sendo considerados devidamente. Sobre a marcha você saberá.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se a sua alma se sente insegura com as orientações que recebe, por mais que essas pareçam fabulosas, é melhor aceitar a insegurança e ganhar tempo antes de tomar qualquer decisão. Ganhar tempo é a melhor pedida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Desconfie das facilidades, porque apesar de parecerem oportunidades de avanço, ocultam em seus ventres alguns vieses que, depois, complicarão tudo. Desconfie, porém, também investigue, é melhor assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De vez em quando algumas pessoas tocam inadvertidamente em algum nervo de sua alma, com os gestos que fazem ou as palavras que dizem. Como elas não sabem o que fazem, seria melhor você não expor suas inquietudes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas só podem ser esclarecidas se estiverem dispostas. Procure observar melhor as pessoas antes de se esforçar para explicar coisas importantes que provavelmente não sejam ouvidas direito, e até desprezadas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça o que você deseja, mas se desapegue dos resultados, porque a única garantia do processo é que você possa testar a força dos seus desejos, só que os resultados dependem de fatores mais complexos do que os desejos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Certa dose de conforto e segurança precisa ser sacrificada, se você decide dar voz ao espírito de aventura, que chama sua alma para se lançar ao desconhecido, mesmo experimentando um aperto na barriga pelo medo que sente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É imprescindível que você crie uma boa história para explicar suas pretensões, sem que essas pareçam atropelar os desejos das pessoas com que você se relaciona. É uma tarefa difícil, porém, sua alma é capaz de a desempenhar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É tentador achar que as pessoas têm preço e que, por isso, poderiam ser compradas. Talvez seja isso mesmo, mas temporariamente, porque as pessoas têm ideias próprias e podem se sublevar depois de ter sido compradas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Uma coisa é importante, cuidar para não ser você quem agrega obstáculos e dificuldades ao seu caminho, teimando para fazer tudo do seu jeito quando, sabidamente, há alternativas melhores para agir. É uma escolha.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As boas ideias precisam passar pelo crivo da realidade para ser testadas, e se não passarem pelo crivo, melhor você as descartar sumariamente do que continuar tentando com que sejam realizadas de toda forma.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há coisas que não combinam mesmo, e ainda que você se esforce para as fazer combinar, nada encaixa direito. Melhor aceitar essa condição e evitar se esforçar inutilmente para que tudo seja diferente do que é.