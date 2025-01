Detalhes sobre a letra de ‘Raivinha’ de Manu Bahtidão

Na próxima sexta-feira (17), Manu Bahtidão promete animar os fãs com o lançamento do single “Raivinha”, uma parceria especial com Tony Salles. A faixa integra o aguardado DVD Destino e combina o melhor do pagode baiano com outros ritmos envolventes, criando uma experiência musical divertida e cheia de atitude.

Manu revelou que a inspiração para “Raivinha” veio do desejo de transformar o fim de um relacionamento em um momento de empoderamento e superação. A letra da música reflete esse espírito leve e provocador, incentivando quem ouve a dar a volta por cima com muita confiança.

Confira um trecho da letra de Raivinha:

**“Não perde a pose, tá solteira se solta

Mostra pra esse fdp que você é f*da

É na madrugada que o mundo dá voltas

Acorda pra vida, gostosa supera, gostosa não chora!

É claro que ele vai ligar

Vai te procurar, te pedir perdão

É claro que cê vai zoar só pra debochar desse vacilão

Atende só pra ele ouvir o barulho da sua superação

M4ta o teu ex de raivinha

M4ta, m4ta

Desce com o gin na tacinha com a boca borrada

Posta stories só pra ele surtando

Deixa no ar se tem outro fulano…”**

Com uma batida contagiante e versos marcantes, “Raivinha” promete ser um hit para quem quer se libertar das amarras emocionais e curtir a vida com leveza. A colaboração com Tony Salles adiciona ainda mais energia à faixa, unindo dois grandes talentos da música brasileira.

O lançamento será marcado por muito ritmo e coreografias, consolidando Manu Bahtidão como uma das vozes mais poderosas e inovadoras da cena musical atual. O clipe e a música estarão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Manu Bahtidão recebe título honorário de cidadã paraense

Manu Bahtidão recebeu o título honorário de cidadã paraense na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

“2024 não poderia terminar de forma mais linda. Hoje, pela manhã, recebi o título honorário de cidadã paraense, e a palavra que mais define esse momento é GRATIDÃO!”, agradeceu no Instagram.

“Sou tão grata à história que venho escrevendo há 18 anos nessa terra tão abençoada. Meu Pará, há 18 anos vocês conquistaram meu coração, e foi aqui que comecei a escrever metade da minha trajetória”, afirmou.

“Obrigada a cada pessoa que conheci a partir daqui e que transformou a minha vida! @alepa.oficial, muito obrigada por esse momento tão especial, vivi um dos momentos mais lindos e especiais da minha vida!”, disse.

“Meu Pará, eu prometo continuar te honrando por onde eu passar. EU TE AMO!”, finalizou.

Vale lembrar que Manu é natural de Alagoas e ganhou destaque em sua carreira como uma das referências do technomelody, estilo musical que surgiu no Pará.