O desabafo profundo de SZA sobre a fama

A cantora de R&B SZA, uma das vozes mais marcantes de sua geração, fez um desabafo profundo sobre sua complicada relação com a fama. Durante uma conversa com Issa Rae e Keke Palmer no podcast One of Them Days, a artista refletiu sobre como o sucesso impactou sua vida pessoal e emocional.

SZA explicou que nunca esteve preparada para o nível de exposição que a acompanhou após sua ascensão meteórica na música. “Eu não cresci famosa, eu cresci nos subúrbios, fui para uma escola normal, fui para uma faculdade normal, fiz bicos regulares até que tudo deu certo [na música]”, disse.

Ela também comentou sobre as expectativas e pressões impostas pela vida pública. “As pessoas dizem: ‘Isso é o que você escolheu’. Eu não sabia no que estava me metendo. Eu só fiz algumas músicas e fiquei grata por elas serem apreciadas, e então continuei.”

O sucesso de SZA foi consolidado com o álbum SOS, lançado em dezembro de 2022, que dominou as paradas musicais por semanas consecutivas. Recentemente, o projeto ganhou ainda mais destaque com a edição deluxe SOS Deluxe: LANA, lançada em 20 de dezembro de 2024. A nova versão impulsionou o álbum original de volta ao topo da Billboard 200, 22 meses após seu lançamento inicial, evidenciando o impacto duradouro de sua música.

Apesar do sucesso, SZA admitiu que ainda luta para equilibrar sua vida pessoal com a pressão de ser uma figura pública. “É uma experiência que me desafia constantemente. Às vezes, sinto que só quero voltar a uma rotina mais simples, mas também sou grata pelo amor que recebo através da música.”

SZA revela planos de próximo lançamento musical

SZA compartilhou seus planos para seus próximos lançamentos musicais, sugerindo que pode ser apenas para cumprir seu contrato de gravação.

Em um tweet, ela refletiu ainda que seus próximos dois discos também podem ser os últimos. “Para cumprir meus últimos 2 requisitos de álbum, acho que só quero fazer música infantil pacífica e sair daqui”, escreveu ela. “Então [vou] ser uma fazendeira e doar os produtos para comunidades carentes.“

De acordo com a Billboard, não é possível determinar se os comentários de SZA eram sérios ou em tom de brincadeira, gravar álbuns simplesmente para cumprir obrigações contratuais está longe de ser algo novo.

Vale lembrar que antes do lançamento do álbum Astral Weeks de 1968, Van Morrison tentou deixar sua antiga gravadora Bang Records gravando 36 faixas que cumpririam suas obrigações e permitiriam sua saída da gravadora. Apesar de gravar músicas sobre sanduíches e micose em uma guitarra desafinada, as faixas foram consideradas “sem sentido” e não foram lançadas oficialmente até 2017.

Outro exemplo famoso surgiu quando o divórcio de Marvin Gaye de Anna Gordy Gaye chegou ao auge em 1977. Como parte do processo, um acordo foi fechado pelo advogado do cantor para dar à sua ex-esposa 50% dos royalties de seu próximo disco.

Atualmente, a discografia de SZA ostenta dois álbuns de estúdio, incluindo Ctrl de 2017 e SOS de 2022, e edições deluxe de cada disco. Não se sabe, no entanto, quantos álbuns seu contrato exige que ela entregue.

A edição deluxe de SOS, apelidada de Lana, foi lançada em 20 de dezembro e, desde então, o álbum atingiu sua 12ª semana no topo da parada de álbuns da Billboard 200. Como resultado, agora ele ostenta o maior número de semanas no topo da parada para um álbum de R&B/hip-hop de uma mulher.