O divórcio de Pitty com o baterista do NX Zero - (crédito: TMJBrazil)

Nesta quarta-feira (15), a cantora Pitty e Daniel Weksler, baterista da banda NX Zero, surpreenderam os fãs ao anunciar o fim de seu casamento. O comunicado foi feito pelas redes sociais, onde o casal expressou a decisão de encerrar o relacionamento de forma amigável, destacando o respeito e a parceria que construíram ao longo dos anos.

Na publicação, o casal escreveu: “A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro.”

A história de Pitty e Daniel começou em 2006, quando se conheceram durante os bastidores de uma premiação da MTV. Quatro anos depois, em dezembro de 2010, oficializaram a união. Juntos, são pais de Madalena, nascida em agosto de 2016. Apesar de serem figuras públicas, sempre mantiveram a privacidade da filha, optando por não expor detalhes da vida familiar nas redes sociais.

A decisão do divórcio, segundo o comunicado, foi tomada com serenidade e respeito mútuo. Ambos reforçaram que, apesar do término, continuarão amigos e parceiros, mantendo um laço que vai além do casamento. A notícia repercutiu rapidamente entre fãs e colegas da música, que deixaram mensagens de apoio e carinho nas redes sociais.

Além da vida pessoal, Pitty e Daniel são conhecidos por suas carreiras de sucesso na música brasileira. A cantora baiana é uma das principais vozes do rock nacional, enquanto Daniel ganhou destaque como baterista do NX Zero, banda que marcou uma geração com seus hits. O divórcio marca o fim de uma importante etapa para o casal, mas, como eles próprios mencionaram, também abre espaço para novos ciclos e oportunidades.

Por ora, ambos seguirão focados em seus projetos profissionais e na criação de Madalena, reforçando que o respeito e o amor pela história que compartilharam continuarão guiando suas vidas.

Quando será o último show de Pitty antes da pausa

Após quatro intensos ciclos de produção e apresentações, Pitty anunciou que fará uma pausa por tempo indeterminado na sua carreira. A cantora e compositora compartilhou a decisão com os fãs através de suas redes sociais, afirmando que o descanso é necessário para “preparar o solo para novos frutos”. Ela destacou que o hiato visa permitir uma reflexão e reabastecimento criativo, essencial para o futuro de sua trajetória musical.

No entanto, antes de se afastar dos palcos, Pitty ainda tem uma agenda de shows programados até março de 2025, oferecendo uma última oportunidade para os fãs se despedirem temporariamente. Entre as apresentações finais, destacam-se shows em várias cidades do Brasil, com um repertório que inclui o aclamado álbum Matriz e outras produções recentes.

A agenda dos shows finais de Pitty é a seguinte: