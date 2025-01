Paolla Oliveira diz que perdeu contratos ao assumir corpo "fora dos padrões"

Paolla Oliveira aprendeu a lidar com ataques nas redes sociais e a se fortalecer com marcas que compartilham dos seus ideais - (crédito: Instagram)





Paolla Oliveira está se preparando para brilhar mais uma vez na avenida do Carnaval 2025 como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Com o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", a atriz se dedica a representar o estado do Pará, sua cultura e as tradições amazônicas. Para se aprofundar no tema, Paolla fez uma viagem ao estado, onde teve a oportunidade de dançar carimbó, saborear a culinária local e até recebeu o título de cidadã paraense. "Tenho certeza de que vai ser uma homenagem linda e emocionante", declarou a atriz.

A fantasia deste ano promete ser uma grande surpresa, seguindo o alto nível de criatividade que Paolla sempre apresenta no desfile. Após o sucesso da fantasia de onça no Carnaval 2024, ela promete mais uma fantasia especial, cheia de encantarias, em sintonia com o tema do enredo da Grande Rio. "O time de carnavalescos está preparando algo lindo", revelou Paolla, deixando os fãs ansiosos para o que está por vir. O desfile deste ano será uma continuação do seu legado na escola, com a atriz mantendo seu compromisso com a arte e a cultura do samba.

Paolla Oliveira também se tornou um símbolo do movimento do corpo livre, defendendo a beleza sem pressões estéticas, apesar das críticas que recebeu em 2023. "Hoje, caminho com marcas que realmente acredito e que estão preocupadas em mudar enquanto o mundo muda", afirmou ela, reafirmando seu compromisso com a diversidade e a aceitação. Ao longo do tempo, Paolla aprendeu a lidar com os ataques nas redes sociais e a se fortalecer com marcas que compartilham dos seus ideais.

Além do Carnaval, a atriz e o cantor Diogo Nogueira continuam com suas agendas de trabalho intensas. Embora Paolla e Diogo quisessem aproveitar uma viagem de lua-de-mel, a agenda carnavalesca e os compromissos de Diogo com seu bloco impediram esse descanso. "Depois do trabalho, vai ter mais trabalho!", brincou a atriz, demonstrando seu entusiasmo e amor pelo que faz.