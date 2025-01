'O Auto da Compadecida 2' estreia no Cine Brasília nesta quinta (16/1)

João Grilo e Chicó chegam à tela do Cine Brasília com a estreia de O Auto da Compadecida 2 - (crédito: Reprodução/Adorocinema)

O Cine Brasília recebeu nova programação de filmes para o mês de janeiro e o filme O Auto da Compadecida 2 faz parte da lista. Além da obra brasileira, Segredos de um escândalo, Wicked e Anatomia de uma queda também poderão ser assistidos. Confira a programação completa no final da matéria.



A sequência do sucesso brasileiro O Auto da Compadecida conta a história dos tão queridos personagens João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello). Vinte e cinco anos após a estreia do primeiro filme, o segundo nos mostra Chicó contando a história da ressurreição de João Grilo, que se encontra desaparecido há 20 anos. Ele então retorna à cidade e passa a ser considerado como um Deus e um milagre.

Com direção de Guel Arraes, O Auto da Compadecida 2 foi exibido recentemente na Mostra Competitiva Nacional do 57º Festival de Brasília. O filme faz refletir, com um olhar provocativo, sobre os atentados cometidos no dia 8 de janeiro.





Programação

Quinta-feira (16/1)

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, a partir das 10h.

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, a partir das 14h.

O Inflamável e O Auto da Compadecida 2, a partir das 16h.

Jan Palach, a partir das 19h.





Sexta-feira (17/1)

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, a partir das 10h.

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, a partir das 15h.

Segredos de um Escândalo, a partir das 18h20.

Inflamável e O Auto Da Compadecida 2, a partir das 20h35.





Sábado (18/1)

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, a partir das 10h.

Anatomia de uma queda, a partir das 14h30.

Wicked: Parte 1, a partir das 17h30.

Inflamável e O Auto Da Compadecida 2, a partir das 20h30.





Domingo (19/1)

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, a partir das 10h.

Zona de Exclusão, a partir das 14h30.

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, a partir das 17h30.

Inflamável e O Auto Da Compadecida 2, a partir das 20h15.







Segunda-feira (20/1)

Furiosa: Uma Saga Mad Max, a partir das 20h.



Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos, a partir das 17h.

O Auto Da Compadecida 2, a partir das 18h40.

Inflamável e O Auto Da Compadecida 2, a partir das 20h50.







Terça-feira (21/1)

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, a partir das 10h.

Megalópolis, a partir das 15h.

HERE, a partir das 18h.



Anatomia de uma Queda, a partir das 20h20.

Quarta-feira (22/1)

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, a partir das 10h.

Viver Mal, a partir das 15h.

O Mal Não Existe, a partir das 18h30.

Sem Coração, a partir das 18h.

Inflamável e O Auto Da Compadecida 2, a partir das 20h30.