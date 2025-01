Projeto oferece aulas de ritmo para terapeutas e dançarinos

Dançarino Cris Cantarino, idealizador e produtor do projeto Jornada do Sol Interior - (crédito: Divulgação )

Entre os dias 24 a 26 de janeiro, o Projeto Ritmo e Regeneração promove uma vivência artística gratuita com o idealizador, produtor e dançarino Cris Cantarino. A Jornada do Sol Interior será realizada no Instituto Ilumina em Brasília e fornecerá 15 horas de aulas destinadas a artistas, dançarinos, terapeutas e todos aqueles que desejam explorar o mundo da Arte.

A iniciativa é realizada com o suporte do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF), e busca promover oficinas de Dança Somática e Criação Artística em forma de vivência. Ao longo do projeto, os participantes desenvolverão solos artísticos que serão apresentados no final do processo.

As inscrições estão abertas e acabam dia (20/1). Para se inscrever, basta preencher o formulário, disponível no Instagram do projeto. O Projeto Ritmo e Regeneração começou em 2024 e já promoveu diversos eventos como Euforia, apresentado no CCBB Brasília, com direção do coreógrafo moçambicano Idio Chivava.