Distrito Drag promove terceira Mostra de Cultura Ballroom neste sábado

As tradicionais noites de samba da Aruc serão substituídas, neste final de semana, por um estilo de dança diferente: o vogue. O Distrito Drag, há alguns anos, realiza a Mostra de Cultura Ballroom, um evento que busca destacar os artistas e as casas da capital. Nesta edição, o evento conta com a participação de 10 casas de voguing do Distrito Federal, que se apresentarão em seis categorias, tendo como destaque a dança voguing, elemento central do universo ballroom. O projeto é realizado com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec) e traz como tema desta edição o All Black Ball.



Os bailes da cultura ballroom, nascidos no subúrbio de Nova York na década de 1970, têm uma importância histórica, simbolizando a resistência da comunidade LGBTQIAPN+. Esses eventos celebram os corpos que ali estão presentes e oferecem cortejos, batalhas aos espectadores. Além das competições de vogue, o movimento ballroom visa criar redes de afeto. Nesse contexto, o coletivo desenvolve este projeto para promover a cultura e a resistência queer. Ingridy Carvalho, drag queen e diretora do coletivo Distrito Drag, explica que a mostra vai além do entretenimento. “É um ato de memória, resistência e empoderamento, que celebra as identidades LGBTQIA+ e suas contribuições à arte e à sociedade”, detalha.

A apresentação do evento ficará a cargo da drag Simone Demoqueen, que anunciará as seguintes categorias: beginners, runway, face, soft x drama, vogue OTA e lipsync. De acordo com a tradição ballroom, artistas representando cada casa se apresentam em categorias performáticas, como dança, desfile e dublagem, e recebem notas de uma bancada de jurados.

Uma das concorrentes da noite, a Casa Onijá — residente do Mercado Sul — mistura elementos da cultura afro-brasileira com performances. Em conversa com o Correio, Ceillen Selene fala sobre os preparativos da house para o evento. “Estamos trazendo uma performance intensa, combinada com elementos místicos, passinho, capoeira e, claro, muito vogue, que são elementos que combinam com nós, que vamos performar e com a casa”, ressalta.

O All Black Ball não é apenas uma competição, mas uma celebração da diversidade e da expressão artística da comunidade LGBTQIAPN+. Cada apresentação é uma oportunidade para que os artistas demonstrem habilidades e criatividade, enquanto também promovem um espaço seguro e acolhedor para todos os participantes e espectadores. O evento busca reforçar a importância da visibilidade e do reconhecimento dos talentos queer, estimulando um ambiente de apoio mútuo e empoderamento. “Quando eu comecei, eu ainda estava me descobrindo em vários aspectos da minha vida, tanto com questão de gênero, quanto com o ser artista, e tudo isso reverberando no meu lugar no mundo. Hoje eu sinto o vogue como o lugar em que eu posso me sentir confortável em me expressar de forma natural, artística e profissional”, explica Ciellen.

SERVIÇO:

Mostra de Cultura Ballroom

Sábado, 18 de janeiro, a partir das 20h, na quadra da escola de samba Aruc (Área Especial 8, Cruzeiro Velho). Entrada gratuita. Classificação etária: livre