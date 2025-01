Dos bailes para o mundo: MC JVila faz show em Ceilândia nesta sexta

MC JVila, conhecido por sucessos que refletem a cultura digital e as tendências das redes sociais, chega a Brasília para uma apresentação no Enjoy Music Hall. Os bailes das noites de Ceilândia receberão, nesta sexta-feira (17/1), o artista paulistano que lidera as paradas com hits como 365 dias e PIX ou presente misterioso. Os ingressos para o evento Bday do Orlando estão disponíveis no Sympla, com preços a partir de R$ 22.

Inspirado pelo comportamento dos brasileiros nas redes sociais, Vila compõe a partir de metáforas cotidianas. Seu jeito bem-humorado e letras afiadas conquistaram mais de 45 milhões de visualizações no YouTube. A canção Pix ou presente misterioso faz alusão a uma tendência popular no TikTok, em que é oferecida essa opção para pessoas aleatórias — para que se veja a reação delas ao se depararem com a surpresa-, e os vídeos que alcançam milhões de curtidas tornaram-se uma verdadeira febre entre os jovens. A conexão entre a música e essa brincadeira surgiu das observações de Vila, que notou a indecisão das companheiras casuais em relação ao que realmente desejam em um relacionamento com o cantor.

Além de seu talento musical, MC JVila se destaca por sua habilidade em criar uma atmosfera de conexão com o público. Durante o show, os fãs podem esperar uma performance repleta de interação e surpresas, que promete transformar a noite em uma celebração ao funk e à cultura de bailes. Ao Correio, o MC explica como ele sabe se uma música vai fazer sucesso ou não: "É pela energia que a música transmite, a vibração que sentimos quando a música toca. Esse é meu termômetro".





Serviço

Bday do Orlando recebe MC JVila

Nesta sexta-feira (17/1), a partir das 20h, no

Enjoy Music Hall - QNO 8 Cj. A, 25, Ceilândia Norte.

Ingressos disponíveis no site do Sympla

Não indicado para menores de 18 anos