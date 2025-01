Bloco das Montadas abre seleção de vocalistas para banda de carnaval 2025

O Bloco das Montadas, um dos maiores destaques do carnaval de Brasília, está inovando para a edição de 2025 com a criação de uma banda própria para se apresentar no domingo de carnaval. Produzida pelo coletivo artístico Distrito Drag, a seletiva será realizada neste domingo (19/1), a partir das 18h, no Lah no Bar. Interessados devem se inscrever antecipadamente pelo link disponível no Instagram da Distrito Drag.

Os critérios de avaliação incluem domínio vocal, presença de palco e capacidade de animar o público. A escolha será feita por um júri formado por grandes nomes da cena musical do Distrito Federal: Mar Nóbrega, Alessandra Terribili e Ane Êoketu. As artistas selecionadas terão cachê de R$1.500 e precisarão estar disponíveis para ensaios durante três meses.

A produção da atração é feita pela Distrito Drag, um espaço de auto-organização e auto-formação de artistas que visa produzir e transmitir a cultura LGBTQIA + participando de maneira ativa na cena cultural e política do Distrito Federal. “Pensamos em criar oportunidade para artistas do DF como forma de inovar com uma atração nova nesta festa de rua que a gente tanto gosta”, diz em nota.