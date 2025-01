Exposição de Tarsila do Amaral recebe grande público no Chile

Organizada pela Embaixada Brasileira no Chile, a exposição El mundo de Tarsila, no Museu Artequin de Santiago, atraiu mais de 17 mil visitantes desde a sua abertura, no final de outubro do ano passado. A mostra, que ficará aberta ao público até o dia 31 de janeiro, reúne reproduções de obras da pintora modernista.

El mundo de Tarsila abrange as diferentes fases artísticas de Tarsila e destaca a sua contribuição para o desenvolvimento da arte e a construção de uma identidade brasileira. Para a sobrinha-bisneta da pintora, Paola Montenegro, a mostra propicia uma aula sobre a tia: “Ao propor uma distribuição cronológica da obra da artista, a exposição permite aos chilenos conhecer, de forma didática, os temas da pintora, seus personagens mais recorrentes e seu vanguardismo, além de ampliar sua projeção na América Latina” .

Paola também destaca, em nota, o aspecto interativo da exposição que, ao agregar atividades artísticas, atrai ainda mais o público. Algumas das oficinas consistem em criar árvores natalinas inspiradas nas cores das obras icônicas de Tarsila, criar e pintar um diorama bidimensional de madeira com inspiração nas vegetações presentes nos quadros da modernista e usar o conceito de antropofagia para esculpir em diferentes materiais.