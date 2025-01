Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (18/1)

CAPRICHOS E PROPÓSITOS

Data estelar: Vênus e Saturno em conjunção.

Passa teus propósitos por uma peneira fina na tua mente, para que só restem aqueles que realmente sirvam de orientação para a construção do teu melhor destino, e para isso tu encontras no dia de hoje um excelente ambiente para fazer as devidas reflexões que te permitam distinguir entre os caprichos egoístas e os propósitos verdadeiros.

Todo e qualquer ser humano que passe a existência satisfazendo exclusivamente seus caprichos egoístas é inútil e ordinário, mesmo que seja bem-sucedido nos padrões da civilização, porque não agrega nada a essa, apenas passa a vida predando e explorando.

Os propósitos, que não são caprichos, se encontram no coração de nossa humanidade, mas precisam ser garimpados, porque ninguém nos ensina a sermos altruístas ou a melhorar o mundo com nossas presenças.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pensar muito em alguém com quem não se tem contato evidente é uma espécie de sintonia telepática que, de uma maneira ou de outra, acaba produzindo resultados, sem que esses sejam exatamente os esperados. É muito louco.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Outrora um aperto de mãos era suficiente para as pessoas fecharem um acordo. Hoje em dia são necessárias legiões de advogados e cláusulas infindáveis que tentam prevenir os acontecimentos negativos. Melhorou algo por acaso?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você tiver definido minimamente o que pretende conquistar, então agora é uma ótima hora para avançar e fazer o necessário. Se, por outro lado, houver ainda indefinições, tome este tempo para superar a situação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando a mente percebe o que percebe, é impossível depois fingir que não se percebeu o que se percebeu. Às vezes demora para digerir as informações, mas a mente nunca volta atrás nas suas percepções. Metabolize bem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para você se livrar de certas pessoas e assuntos será necessário cortar na própria carne, assumindo posições que de outra forma seriam evitadas. Este é um momento radical, mas que pode resultar em grandes avanços.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É bom se rodear de pessoas alegres e divertidas, mas chega uma hora em que isso não é mais suficiente, a alma deseja se vincular a pessoas que levem a sério seus afazeres, para montar alguma parceria com elas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mexer em alguns assuntos pode ser espinhoso, mas o momento é propício, porque há a oportunidade de você se livrar de pesos que não é mais necessário carregar ao futuro. Mesmo a contragosto, tente mexer nessas coisas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A urgência de começar algo novo e diferente que traga um ar de juventude à sua alma não há de alimentar precipitações de sua parte. Ao contrário, é por essa urgência vital que você precisa ir devagar e com calma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O que puder ser finalizado e extirpado de sua mente, procure dar prioridade, porque este é um momento oportuno para determinar o fim de alguma história e o começo de outra diferente. Porém, nada acontece por si só.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Negocie, porque para você obter suas pretensões as coisas não estão completamente dadas, precisam ser garimpadas, inclusive porque há outras pessoas de olho no que você pretende. Negocie, você tem precedência.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os recursos materiais circulam, e você precisa se colocar de prontidão para reconhecer por onde fluem, assumindo posturas e inventando maneiras novas de fazer com que esses recursos circulem pela sua conta bancária.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Defina o que você quer ser quando crescer, independentemente da idade que você tiver, porque enquanto houver futuro a alma continuará tentando progredir de alguma maneira, seja essa material ou abstrata. Não importa.