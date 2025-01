Cristovão Bastos, Mauro Senise e Romero Lubambo homenageiam Garoto em disco

Cristovão Bastos, Mauro Senise e Romero Lubambo lançam nesta sexta-feira (17/1) o disco Relembrando Garoto, em que tocam músicas do maior mestre do violão brasileiro. A versão física e digital está disponível para compra no site da gravadora Biscoitos Fino.

Dentre as 200 composições do artista, o álbum reúne 11 faixas como as memoráveis Duas contas e Jorge de Fusa. Entre choros e samba-canções, o trio homenageia o renomado músico ao darem um ar harmônico e melódico às músicas com seus pianos, saxofones, flautas e violões.

Em apenas 39 anos de vida, o paulista Aníbal Augusto Sardinha, conhecido no meio musical como Garoto, marcou a história com suas canções que transitavam entre jazz, MPB, folk, música instrumental e choro. Além de ter tocado com Carmen Miranda, Dorival Caymmi e Ary Barrroso, inspirou artistas como João Gilberto, Raphael Rabello e Dino 7 Cordas.