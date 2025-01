Xand Avião e Felipe Amorim são convidados de Anitta em show no domingo

O show Ensaios da Anitta, série de datas da diva pop que celebra o período pré-carnaval, terá como convidados especiais Xand Avião e Felipe Amorim na apresentação deste domingo (19/1), em Brasília. Os cantores de forró subirão nos palcos do Na Praia Parque junto com a carioca para apresentar grandes sucessos da carreira e músicas que marcam a época da folia. Os portões abrem às 15h.

Ao longo de um repertório com mais de 40 músicas, Anitta homenageia, neste ano, o universo esportivo. Sob o tema "Maratona da Jogação", a artista utilizará durante a turnê looks inspirados por diferentes modalidades. Segundo ela, é uma oportunidade de prestar tributo a temas que são importantes para ela — grandes mulheres da história, causas ambientais e ao mundo da tecnologia também já foram destaque das apresentações.

É o sétimo ano do projeto que prepara a cantora, e os fãs, para a folia carnavalesca. Em 2025, os desfiles do Bloco da Anitta estão confirmados para os dias 28 de fevereiro e 8 de março, em Salvador e no Rio de Janeiro, respectivamente. Em Brasília, o show desembarca pela terceira vez — no ano passado, cerca de 12 mil pessoas compareceram à apresentação da carioca.

Em dezembro, a “Girl from Rio” lançou o álbum Ensaios da Anitta, com músicas inéditas e participações especiais de Ivete Sangalo, Simone Mendes, Livinho e Rogerinho. Ao longo de 12 faixas, o disco traz diferentes referências musicais, passeando entre o funk, axé e sertanejo.